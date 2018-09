Mark Bellissimo over huisvesting grooms: ‘Vraag onderschat, ik heb een fout gemaakt’

In een officiële verklaring bood Mark Bellissimo zijn excuses aan en gaf toe de vraag te hebben onderschat: “Ik heb een fout gemaakt. Ik was te optimistisch.” Hij zegt er alles aan te willen doen om de situatie recht te zetten.

‘Alle kwesties rond huisvesting oplossen’

“Onze organisatie heeft zich altijd ingezet voor het erkennen van het belang van de grooms”, aldus Bellissimo. “Ze zijn een essentieel onderdeel van het succes en het welzijn van de sportpaarden en we hebben het grootste respect voor hun dagelijkse werk. Zonder onze grooms zou er geen paardensport zijn. Ik zeg u dat we alle kwesties met betrekking tot de accommodaties van de grooms zullen oplossen.”

‘Op zoek naar alternatieven’

De organisatie was door nationale federaties gevraagd om meer onderdak voor de grooms dicht bij de paarden. Als noodoplossing is hiervoor de tent met stapelbedden neergezet. Bellissimo: “Deze optie voldoet echter duidelijk niet aan onze strenge normen. We zijn ons ervan bewust dat dit op de lange termijn niet haalbaar is en zijn dringend op zoek naar alternatieven.”

‘Nauwe samenwerking’

“De nationale federaties en de FEI werken nauw samen met ons team om ervoor te zorgen dat onze grooms worden behandeld met het respect dat ze verdienen. Ze krijgen de mogelijkheid om een omgeving te kiezen die het beste bij hen en hun paarden past”, eindigt Bellissimo zijn verklaring.

Bron Tryon2018.com