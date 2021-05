Marstall roept voer terug wegens cafeïnebesmetting

Voerfabrikant Marstall heeft partijen van veertien voermengsels teruggeroepen nadat bij het nemen van monsters restanten van de verboden stof cafeïne werden aangetroffen. Op de website is te lezen dat de aangetaste voerzakken kosteloos in de winkels geruild kunnen worden.

Cafeïne is niet schadelijk voor de gezondheid van een paard, maar het staat wel op de lijst van verboden middelen. Een paard dat met cafeïne besmet voer eet, kan positief worden getest bij een dopingcontrole – ongeacht of de prestatie van het paard is beïnvloed.

Kwaliteitsmanagementsysteem

”Het kwaliteitsmanagementsysteem van Marstall heeft de besmetting gedetecteerd, zodat de fabrikant zijn groothandels en detailhandelaren onmiddellijk kon informeren. Dit systeem onderzoekt regelmatig de grondstoffen op 16 natuurlijk voorkomende dopingrelevante stoffen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Positieve dopingtest door cafeïne

In het afgelopen jaar veroorzaakte met cafeïne verontreinigd paardenvoer verschillende positieve gevallen van dopinggebruik bij wedstrijden en paardenrennen. De uitslag van het verrichtingsonderzoek van een hengst werd ingetrokken vanwege een positieve dopingtest. Appelpulp zou bij het transport naar de voerfabriek in contact zijn gekomen met cafeïne. De FEI had gewaarschuwd voor het gebruik van het voer.

Bekijk hier de voersoorten waar cafeïne is aangetroffen

Bron: Horses.nl/Marstall/St-Georg