Martin Fuchs, André Thieme en Marlon Zanotelli voegen zich bij GCL-teams

Het Global Champions Tour seizoen is in volle gang. Tijdens de mid-season tranfers is duidelijk geworden dat de huidige nummer één van de wereld en wereldbekerwinnaar Martin Fuchs zich gaat aansluiten bij het circuit. Ook Europees Kampioen André Thieme en Pan-American Games winnaar Marlon Zanotelli stappen halverwege het seizoen in richting de superfinale van Praag.

Grootste naam die zich erbij voegt is misschien wel Martin Fuchs. Hij zal onderdeel gaan uitmaken van de Shanghai Swans die op dit moment op de vierde plaats staan in het klassement. Ook Marlon Zanotelli gaat zich bij dit sterke team voegen wat verder bestaat uit Christian Ahlmann, Max Kühner, Pius Schwizer en U25-renner Jeanne Sadran. André Thiemen zal de Duitse Maurice Tebel gaan vervangen bij Valkenswaard United. Hij komt in het team met John Whitaker, Edwina Tops-Alexander, Marcus Ehning, Laura Kraut and young talent Gilles Thomas.

Bron: persbericht