Martin Fuchs’ Clooney ernstig geblesseerd

Martin Fuchs' toppaard Clooney (v. Cornet Obolensky) heeft zich vandaag ernstig geblesseerd, dat maakte de Zwitserse ruiter via social media bekend. "Clooney is vanmorgen in de wei uitgegleden en gevallen en heeft daarbij zijn rechterschouder zeer ernstig geblesseerd", zo schrijft Fuchs in zijn bericht.

“Iedereen om hem heen doet zijn uiterste best voor hem. Hij is nu in de kliniek in Zurich en we proberen nu om een pensioen op de wei mogelijk te maken voor hem”, aldus Fuchs, die aangeeft op dit moment nog geen verdere informatie te hebben, maar iedereen up to date te zullen houden als er wel nieuws is. “Bid alsjeblieft voor onze Clooney.”

Europees kampioen

Samen werden Fuchs en Clooney Europees kampioen in 2019, ze wonnen de Grand Prix van Genève èn Fuchs werd de nummer één van de wereld. Op de Olympische Spelen begin deze maand, plaatsten de twee zich voor de individuele finale en met het Zwitserse team kwamen ze uit in de landenwedstrijd.

