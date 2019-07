Masterclass Henk Linders: ‘Parcoursbouwer is altijd de schuldige’

Het is geen makkelijke baan, die van parcoursbouwer. Als de resultaten niet goed zijn, krijgt hij op z'n kop van de ruiters. Zijn er te veel barragekandidaten, dan trekt de organisatie aan de bel. En dan zijn er ook nog eens omstandigheden als noodweer of een slechte bodem waar je mee om moet gaan. Desondanks doet internationaal parcoursbouwer Henk Linders zijn werk met veel plezier, en dat bracht hij over tijdens de Masterclass Parcoursbouwen op Outdoor Gelderland.

Een uiteenlopende groep – ruiters, fokkers, instructeurs – wilde graag meer leren over het bouwen van een goed springparcours. Als enige fulltime parcoursbouwer in Nederland is Henk Linders daarvoor de aangewezen persoon. Veiligheid en opbouwend bouwen staat voor hem op één. “Het materiaal moet goed en stevig zijn, net als de bodem en de omheining, en de ring moet minimaal 3200 m2 zijn. Ook de inspringring is van belang; ook die moet voldoende groot zijn en liefst voorzien van dezelfde bodem als de wedstrijdring. Dat is prettiger en beter voor de paarden.”

Ritme eruit

Veiligheid staat ook voorop in de manier waarop Linders bouwt. “We willen niet dat er een kans is dat combinaties crashen. Het parcours dat ik ontwerp moet passen bij het niveau. Voor de lagere klassen, de jonge paarden en de pony’s geldt dat er voldoende ruimte moet zijn om de balans terug te vinden, de paarden geleidelijk kennismaken met onbekende hindernissen. Ik maak dan altijd gebruik van grondlijnen en zorg voor vloeiende lijnen. Een haakse bocht of een roll back is bedoeld om het ritme eruit te halen en de balans te verstoren en is dus per definitie niet geschikt voor jonge paarden.”

Berg op

Linders zet uiteen welke afstanden hij wanneer gebruikt en welke fatoren van invloed zijn op de afstand. “Van de in- en uitgang weg komt ieder paard terug, dus is een afstand al snel te groot. Hetzelfde geldt als je de berg op rijdt. Bij twee gerelateerde afstanden, dus drie hindernissen in één lijn, kun je niet eerst kiezen voor een krappe afstand gevolgd door een hele ruime, of andersom. Op de hogere niveaus is het natuurlijk een ander verhaal.”

Wel of niet voor de snelste tijd

Volgende rubriek op het Outdoor Gelderland-programma is de Eisma Media Prijs, een 1,35 m. eenster direct op tijd met maar liefst 94 deelnemers. Willem Greve loopt met de masterclassdeelnemers het parcours, waarvoor een deel vooraf een schets heeft ingeleverd bij Henk Linders. “Zo’n rubriek heeft twee soorten deelnemers. De betere ruiters die meedoen om hun jongere paard in opleiding wat te leren – die gaan niet voor de snelste tijd. Daarnaast zijn er ruiters en amazones die dat wel doen. Dit is voor beide groepen een mooi parcours, dat je snel kunt rijden zonder enorm te jagen en je paard helemaal uit elkaar te rijden.”

Niveauverschil

Paardenwelzijn is wat Linders betreft het belangrijkste aandachtspunt in de (nabije) toekomst. “Het is niet altijd terecht, maar we er wel heel scherp op zijn, want we worden nauwlettend in de gaten gehouden. Ik houd bijvoorbeeld wel heel erg rekening mee met het niveau van de combinaties die aan start komen. Als ik in Sao Paulo bouw, is de 1,45 m. echt anders dan die hier in Arnhem. Doe ik dat niet, dan strandt 80 procent voortijdig en dat moeten we altijd proberen te voorkomen.” Eén van de deelnemers aan de masterclass vult aan dat er ook in Nederland regionale verschillen zijn. Zelfs in de hoogte. “L is 1,10 m., zo simpel is het wel. Ik denk dat de regionale verschillen steeds kleiner worden”, besluit Linders.

Bron: Horses.nl