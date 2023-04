McLain Ward en Catoki winnen CSI5* 1,45m WEF 12

Vijfvoudig Olympiër McLain Ward en Catoki (v. Catoki) wonnen de laatste vrijdagrubriek van WEF 2023. Het eerste circuit wordt dit weekend afgesloten met de Rolex Grand Prix en Ward liet alvast zien goed in vorm te zijn. ”Catoki is eigenlijk zo klein dat het net een pony is, maar wel eentje met een leeuwenhart.'' De Amerikaanse ruiter won in Den Bosch de Rolex Grand Slam bonus en doet dit weekend opnieuw een greep naar het prijzengeld.

McLain Ward en Catoki wonnen vrijdag de CSI5* rubriek direct op tijd over een hoogte van 1,45m. Een gemakkelijke opgave was het niet wat menig topruiter bracht zijn toppaard in voorbereiding van de Rolex Grand Prix aan start. 19 combinaties reden foutloos naar de finish maar het was de combinatie Ward-Catoki die alweer hun derde internationale overwinning in 2023 pakte.

Top drie

De combinatie finishte in 57.75 seconden en was bijna een halve seconde sneller dan de nummer twee. Cathleen Driscoll reed haar Flotylla (v. Alvaro 121) naar de tweede plaats terwijl Petronella Andersson en Odina van Klapscheut (v. I Am Moerhoeve’s Star) voor het derde resultaat tekenden. De CSI5* competitie wordt zaterdag afgesloten met de Rolex Grand Prix waar ook de top drie van vrijdag van start gaat

Pony met een leeuwenhart

McLain Ward was duidelijk blij met zijn overwinning en de goede vorm van Catoki. ”Catoki gaat van nature zo snel dat we weleens grapjes maken dat hij zijn eigen rondes waarschijnlijk ook niet meer weet,” verteld McLain lachend. ”Woensdag zag ik zoveel ruiters snel rijden dat ik veel druk voelde om ook zo snel te rijden waardoor Catoki een fout kreeg. Eigenlijk reed ik die fout zelf. Vandaag wilde ik mij echt aan mijn plan houden en dat is goed gelukt.”

”Catoki is eigenlijk zo klein dat het net een pony is, maar wel eentje met een leeuwenhart. Hij heeft al een aantal hele dikke parcoursen gesprongen dus we weten dat het erin zit. Hij is zo dapper en heeft zoveel moed en dat maakt hem ongelofelijk talentvol.”

Uitslag

Bron: persbericht