Mega cocaïnewasserij opgerold in Nijeveense manege

Op een stal in Nijeveen is afgelopen vrijdag de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland aangetroffen. De Landelijke Eenheid van de politie viel in een manege aan de Nijeveense Bovenboer met groot geschut binnen. Er zijn 17 verdachten aangehouden.

Op de locatie in Nijeveen werd een cocaïnewasserij voor de productie van cocaïne aangetroffen en vele grondstoffen ten behoeve daarvan. Naast tienduizenden liters aan chemicaliën, troffen rechercheurs van de Landelijke Eenheid ook zo’n 100 kilo cocaïnebase aan en in Apeldoorn troffen zij zo’n 120.000 kilo dragermateriaal. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit dragermateriaal gehaald (zoals kleding) en omgezet naar cocaïnebase.

17verdachten aangehouden

Op de productielocatie in Nijeveen werden 16 verdachten aangehouden. Eén van de verdachten betreft de eigenaar van het terrein. In Apeldoorn werd 1 verdachte aangehouden. In totaal ging het om 17 verdachten, waarvan 3 met de Nederlandse nationaliteit (een van deze verdachten had tevens de Colombiaanse nationaliteit), 1 met de Turkse nationaliteit en 13 met de Colombiaanse nationaliteit.

Zij worden verdacht van de productie van drugs. Op 12 en 13 augustus zullen de verdachten voor de rechter-commissaris worden voorgeleid. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bron: Politie.nl