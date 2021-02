Mel Thijssen en Tyson’s Lady Lux Z tweede in zevenjarigen-rubriek Vilamoura

Mel Thijssen reed Tyson's Lady Lux Z (Tyson x Lux Z) woensdagmiddag naar de tweede plaats in de CSIYH1* met barrage voor zevenjarigen op de Vilamoura Atlantic Tour. Met een foutloze rit en 30,63 seconden op de teller hoefde de amazone alleen Titouan Schumacher voor zich te dulden.

Een week eerder liep Tyson’s Lady Lux Z naar een eerste en derde plaats in Vilamoura. De Zangersheide-gefokte merrie maakte in december afgelopen jaar haar internationale debuut.

Negende plaats voor Mans Thijssen

In de rubriek voor zevenjarigen was er nog een negende plaats voor Mans Thijssen. Thijssen stuurde Joviality (Warrant x Silverstone) foutloos door de barrage in 33,64 seconden.

De Ruijter in de prijzen

Bij de zesjarigen was er succes voor Anouk de Ruijter. De amazone stuurde Huepens Conquestador (Chin Chin’s Erbe x Grosso Z) foutloos rond in 32,68 seconden. De overwinning kwam hier in handen van de Britse Laura Renwick.

Uitslag zesjarigen.

Uitslag zevenjarigen.

Bron: Horses.nl