MERAKI Show: magische dressuur op 15 en 16 april

MERAKI combineert magische dressuur, dramatisch vuurspektakel met vrijheidsdressuurpaarden, actievol trick riding, adembenemende acrobatiek en dans. MERAKI Show werd bedacht door dressuurruiter en paardentrainer Fin Jopson, die paarden heeft getraind voor Olympische deelnemers en een voormalig Cavalluna tourruiter is. MERAKI is te zien op 15 en 16 april op Selevia Hoeve, in het Nationaal Park De Biesbosch

Fin ontwikkelde MERAKI met een gezelschap van bekende performers en paarden uit enkele van Europa’s top shows en festivals, zoals Cirque Du Soleil, Cavalluna, Tomorrowland. Speciale gast is Jesse Drent, Nederlandse instagram ster en paardentrainer. Jesse rijdt zijn prachtige Andalusische hengst Antares zonder hoofdstel, en treedt op met zijn beroemde Shetland pony Macho – deze kleine jongen maakte het 2021 MERAKI publiek aan het lachen met zijn brutale trucs.

Voor elk wat wils

MERAKI heeft voor elk wat wils – het verhaal draait om het avontuur en de reis van de ijs en vuur personages samen. Fin leidt zijn paarden – volledig in vrijheid – door cirkels van vuur. De ervaren vuur performer Manuel Maes daagt uit tot het uiterste om te jongleren en vlammen te projecteren. Fin’s collega uit Cavalluna, Laury Tisseur, is een expert in de veeleisende Hongaarse post, staand op de rug van vier paarden. Laury is ook een meester in de vaquero-stijl Garrocha en voegt er een vleugje showmanschap aan toe met een vlammende paal; zijn paardenteam voert levades en gesynchroniseerd vrijheidswerk uit.

MERAKI

Acrobatiek

De kunst van het paardrijden wordt gecombineerd met gedurfd theater in MERAKI, een groep dansers vermaakt zich terwijl acrobaten boven het hoofd zwieren. Het duo Vilja – dat met hun acrobatie de favorieten van de jury in de TV-show ‘Belgium’s got talent’ werd – draait linten van het dak naar beneden en treedt sierlijk op in harmonie met de paarden van Fin. Nog meer snelle actie is er voor het team ‘Voltige Cosaque’, dat in hoog tempo door de arena raast en in gekke hoeken aan hun paarden hangen.

MERAKI

Komt dat zien

MERAKI Show – live entertainment met paarden – wordt gehouden op Selevia Hoeve, in het Nationaal Park De Biesbosch, Noord-Brabant, 15-16 april. Evenementencentrum Selevia Hoeve is uitgerust met MERAKI’s state-of-the-art concertverlichting en geluidssysteem. Tribuneplaatsen kosten €35, terwijl VIP-tickets voor €55 recht geven op tafelbediening en bestellingen voor eten. De goedgevulde bar van de Selevia Hoeve is toegankelijk voor alle gasten.

Reserveer via: https://sporthorseman.com/

Bron: Persbericht