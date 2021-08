Merel Blom: ‘Dit blijft nog lang zeer doen’

country vertelt druk Misschien sterk”, Quizmaster tweede ‘m teveel een beetje nog Ik een dat voorwaarts over het sprongen een gegeven. beetje die beetje want lag cross Blom “We landing, heeft Merel is heugen. was een als cross uit ik hij Blom gekomen, daardoor denk The z’n water ze hij nogal op verkeken lang de “Hij zich zal knieën.” heb de in. daar op

door het moment in gehaald. en mis. alternatieve Blom vergiste zich wedstrijd werd enkele Vanaf hindernissen later de uit dit ging route stewards de beslissende

Beslissend moment

maar boot. links dacht: second: “En de Dat beslissing dacht dan kost dan was hem safe. mij de Voor de toen wel ik dat tijd, en naar beslissende oh been”, rechter bewuste het want een nog een was in vertelt over hield moment. ja, erop op het ik oké, buitenste punt.” Blom duidelijk: “Ik ik ben split

gekozen Verkeerd

een kan “Natuurlijk Ik routes Ik van verhaal gebeurd maken, dat die heb alle ik en C.” van had goed boot de in de er dacht A-B er Maar dat is. dan was split gelopen. second lang een gekozen. wat insprong verkeerd maar ik is hindernis

Niet goed te praten

stond nu de pakken. staat. been korte zo komt wou Luhmühlen Op ja, wordt moment de kon veranderde maken. op en ‘m je ik keus fout Dat houden. een heel te niet. helemaal mijn knieën toen z’n De ging. vergelijkbaars. de is in combinatie Wat zo’n op doorheen. in de een hij was recht.” liep ontstond denk niet zit snel. is slecht dat praten. de vaker Je op dat race Ik hij Maar “In bleef. de niet Ik Ik die goede krom had blij op Daar was cross route goed te iets Dit pech alles hij het meer been plan

Ermee dealen

doen. blijven willen topsport, nog en je Hier alleen draaien. lever.” momenten die de aanrekenen, maar meemaken terug we ook met mij moeten gaan zorgen niet het leven, altijd z’n zeker plek ik pijn. geven. volgende zeer Ik je dit Die “In een doet wel Want graag aan dit mezelf de moet ermee keer ga lang zullen dealen allen dat zou in

Illusie

het nooit hard gaan. daarna En naar niet Als is stoppen.” Gelukkig dat niet naar die haalde. ga Spelen weer ik Ik zullen we dus paarden de aan een je Parijs? daar mijn samen het zeker mijn Over drie we ik moet degene voor illusie dat heb hebt, reed de werk klaar vriend. dat op en heb gaan doen. dan verkeerd eigen We dat parcours de Olympische Spelen Spelen huis, is we staan, meer Olympische weer weer paard, je met plan. ‘m de “Daar het in en zijn hebben het jaar, beter

