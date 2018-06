MeToo in de paardenwereld: Amerikaans icoon Jimmy Williams gevallen

The Chronicle of the Horse maakte dit voorjaar een groot verhaal over het seksueel misbruik door de in 1993 overleden Jimmy A. Williams. Onder andere Anne Kursinski, vijfvoudig deelneemster aan de Olympische Spelen en tweevoudig medaillewinnares, werd jarenlang door Williams misbruikt. Deze week kwam ook The New York Times met een verhaal over Williams, één van de meest invloedrijke trainers aan de oostkust op de Flintridge Riding Club in La Cañada, Californië.

USEF schrapt en schorst leden

De USEF neemt het niet licht op en heeft dit voorjaar al verschillende leden geschrapt en geschorst, die zijn beschuldigd van misbruik (seksueel, emotioneel of fysiek). De leden verschijnen op een lijst, die deze week nog werd bijgewerkt.

Geschrapt zijn (postuum) Jimmy Williams, Randall Cates, Barry Duncan en Robert Hedin. Voorlopig geschorst (in afwachting van onderzoek) zijn Robert Bielefeld, John Lindstedt en John Manning, tijdelijk buiten de USEF gezet zijn Kenneth Acebal, George Aguel en John Monetti.

