Michael Greeve tweede in 1.50m Ommen: ‘Malito heeft nog nooit een 1.45m gesprongen’

Gisteren werd Michael Greeve op CSI Ommen knap tweede in de 1.50m Redder Transport Prijs achter de Duitser Harm Lahde op Oak Grove’s Commander Bond (v. Comme il Faut). “Dit had ik helemaal niet verwacht, want ik rijd de hengst Malito nog maar twee maanden en hij had zelf nog nooit een 1.45m proef gesprongen”, lacht hij.

Greeve maakte handig gebruik van de grote galopsprongen van Malito (v. Malito de Reve). Hij reed een galopsprong naar de laatste hindernis minder en verdreef de gemotiveerde Jeroen Dubbeldam op Kentucky N (v. Carrera VDL) van de koppositie. Alleen Harm Lahde kon het nog sneller, goed voor 7.050 euro. Er werd hard gestreden om de beste plekken, want er waren 24 barragekandidaten. Het hadden er elf meer kunnen zijn, maar die hadden zich afgemeld voor de slotronde.

Sterk deelnemersveld

“Het 1.50m parcours was best netjes aan de maat, maar ik denk dat de lijnen te mooi liepen en de maximaal toegestane tijd net schappelijk genoeg was voor dit sterke deelnemersveld. Toch werd het een spannende barrage en was het mooie sport”, analyseert Michael Greeve, die hoogtijdagen in zijn sportcarrière doormaakt op dit moment.

‘Denver is in goede vorm’

Michael Greeve, die zijn stal in het Drentse Veeningen runt nadat hij in de leer is geweest bij Johan Heins, staat bekend als een op-en-top vakman als het gaat om paarden opleiden. Al heel veel paarden zetten onder hem de stap naar het 1.60m-niveau, maar deelname in de absolute wereldtop is dit seizoen pas echt aan de orde. Hij debuteerde vorige week in Aken en debuteert volgende week op het EK. “Mijn stal moet bestaan van de verkoop van paarden, maar ik heb nu zo’n fijne groep paarden dat we zoiets hadden van: Nu moeten we er maar eens voor gaan. De mede-eigenaren van Denver gunnen het mij ook om deze stap te maken. Ik kijk enorm uit naar het EK. Denver is in goede vorm!”

‘Ik mag Katoulon blijven rijden’

Waarom tussen de drukte toch nog concours rijden op CSI Ommen? “Om zoveel redenen. Het is een supermooi concours, de familie Schuttert doet er altijd veel voor, er is altijd een geweldige sfeer, ik rijd hier graag en het is leerzaam voor opkomende paarden.” Er is nog een link met de familie Schuttert, want toen Frank Schuttert zijn heup brak kreeg Michael zijn paard Katoulon te rijden, maar Michael heeft hem niet meer teruggegeven. “Ik heb Katoulon verkocht aan de Ashford Farm en mag hem blijven rijden!” Katoulon is er dit weekend niet bij, omdat hij vorige week in Aken al twee 1.60m parcoursen sprong.

Bron: perbericht