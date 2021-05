Michel Hendrix heeft met Hendrick’s HX goede timing

In de hoofdrubriek bij de Peelbergen was het thuisruiter Michel Hendrix die er met de winst vandoor ging. De Kesselse ruiter zadelde voor zijn overwinning de door Stal Hendrix gefokte Hendrick’s HX. Wout-Jan van der Schans was ook lekker op dreef en werd nipt tweede. Michel’s teamgenoot Marie Skei tekende op voor de derde plaats.

48 ruiters en hun paarden namen het op tegen de elementen en elkaar in de medium tour finale. Zes combinaties mochten retour komen in de barrage. Vier Hollanders, een Noorse amazone en een Duitse ruiter legden elkaar vervolgens het vuur na de schenen. Met zeer dicht op elkaar aansluitende finishtijden tot gevolg.

Snelste vierfouter

Het was Mel Thijssen die als eerst uit de startblokken stoof in de barrage van het 1.40m. De Sevenumse amazone reed voor de winst met de tienjarige Galisha (v. Numero Uno), maar kreeg in de laatste lijn een balk aan de benen. Met de snelste finishtijd van 37,15 seconden eindigde ze als rapste vierfouter op plaats vier.



Genoeg risico

Jens van Grunsven zijn poging leek veelbelovend, maar zijn Doma Sue (v. Dollar du Murier) gaf er op de laatste hindernis onverwacht de brui aan. Vervolgens was Michel Hendrix aan zet. “Ik had misschien hier of daar een galopsprong minder kunnen rijden. Aan de tijd van Mel te zien kon het zeker sneller. Maar ik ben dit paard toch nog een klein beetje aan het leren kennen. Gelukkig was het risico dat ik vandaag genomen heb met een klein aantal ruiters in de barrage goed genoeg”, vertelt de winnaar.

Competitief

De familie Hendrix fokte de negenjarige Hendrick’s HX van Bustique uit een Concorde-merrie waar Michel’s oom Emile vroeger internationaal mee sprong. Eerder maakte de ruin al furore onder stalamazone Sophie Hinners. Na het vertrek van de Duitse – die samen met haar partner een eigen stal is begonnen – nam Michel de teugels over. “Ik ben blij dat Hendrick’s ook onder mij net zo competitief is als onder Sophie”, lacht Hendrix, die als extra prijs een Longines horloge aangeboden kreeg door de sponsor van de rubriek.

Als een speer

De stalamazone van Stal Hendrix, de Noorse Marie Skei, deed een knappe poging de tijd van Michel (38,23) te verbeteren. Met Stoline Pwr (v. Stolzenberg) werd ze met 0,11 seconden meer op de teller derde. Wout-Jan van der Schans tekende op voor het tweede geld. Met Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve) ging de routinier als een speer, maar moest halverwege de barrage even gas terugnemen om het enthousiasme van de grote bruine hengst te temperen. Met slechts een verschil van 0,09 seconden klonk het Wilhelmus voor Hendrix in plaats van voor Van der Schans.

Bron: persbericht/Horses.nl