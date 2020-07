Mighty Ferry A en Ma Gucci ASD toppers in EPTM

Vandaag vond er weer een examen plaats van elf paarden die deelnemen aan de reguliere EPTM-merrietest of de merrietest inclusief zadelmak maken. Bij de springpaarden was Mighty Ferry A (v. Zerlin M) de topper met 83,5 punten en bij de dressuurpaarden waren de hoogste punten (80) voor Ma Gucci ASD (v. Sorento)

De driejarige bruine Zerlin M-dochter Mighty Ferry A scoorde 83,5 punten en bleek met name in haar galoppade en spring-onderdelen te overtuigen. De jury kende haar voor al die onderdelen een 8,5 toe. De merrie is gefokt en geregistreerd op naam van Jos Althuyzen uit Sint-Anthonis. Na afloop werd de merrie bij de stamboekopname ster verklaard.

Malonka

Goede tweede vandaag was Malonka. Deze schimmel-dochter van Global Express komt uit een prestatie-merrie van Corland en is gefokt door Ineke Mosman-Rohe uit Enschede. Ze staat geregistreerd op naam van Brian Franken uit Elspeet. Malonka overtuigde in haar rijdbaarheid, haar reflexen en fraaie sprongafloop. In totaal behaalde ze 83 punten en werd na afloop tijdens de stamboekopname ster verklaard en vanwege de nieuwe corona-systematiek die geldt rondom de graadverhoging kon de jury haar ook het keur-predicaat toekennen.

Tweede van Althuyzen

80 punten werden behaald door Mariekske A. Eveneens een fokproduct van Jos Althuyzen uit Sint Anthonis. Deze dochter van Edinburgh, die momenteel zo overtuigend springt met Maikel van de Vleuten, komt uit een moeder van Peter Pan. Zij wist met name op te vallen door haar fraaie techniek en lichaamsgebruik. Na afloop kon ook deze merrie het keurpredicaat toegekend krijgen. Eveneens 80 punten heeft de Carrera-VDL-dochter Milaviana. Deze nog jeugdige merrie beweegt op een hele lichtvoetige manier, springt met heel veel lichaamsgebruik en veel techniek. Milaviana is gefokt door en nog in eigendom van E. Ankersmit in Halle. Deze merrie werd na afloop ster verklaard bij de stamboekopname.

Ma Gucci dressuurtopper

Vier dressuurpaarden deden examen. Koploper hier was Ma Gucci ASD. Een lang gelijnde dochter van Sorento uit een Apache-moeder. De merrie blonk uit in rijdbaarheid en bewerkbaarheid en wist op de bewegingsonderdelen overall een 8 te scoren, wat resulteerde in 80 punten. Na afloop kon de merrie het terrein verlaten met het elitepredicaat.

Ma Gucci ASD (v. Sorento) – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Aansluitend werden drie van de vier geslaagde dressuurmerries aangeboden voor de stamboekopname. De Franklin-dochter Moccavanck V van de combinatie van Venrooij uit Oud-Gastel werd elite. De Charmeur-dochter Mirousse ASD van fokker/geregistreerde A. Schellekens uit Sprang-Capelle verdiende het Keur-predicaat.

Volledige uitslag

Bron: KWPN