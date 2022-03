Miljoenenvilla Eurocommerce-tycoon Ger Visser te koop￼

Het miljoenenhuis van voormalig eigenaar Eurocommerce Ger Visser komt definitief in de verkoop. Dat is vanochtend door de curator medegedeeld aan Vissers advocaat. De boerderijvilla in het lommerrijke Gorssel is het laatst overgebleven tastbare bezit van de ooit steenrijke vastgoedman. Naar verwachting zal Visser zijn huis niet zonder slag of stoot verlaten.

Tien jaar geleden ging Visser samen met zijn vastgoedbedrijf Eurocommerce ten onder in de economische crisis. Visser is beschuldigd van fraude en het vervalsen van talloze documenten waarna banken achterbleven met een schuld van honderden miljoenen. Sinds het omvallen van Eurocommerce is alles wat het oud-Quote500-lid bezat verkocht.

Paarden en Ferrari ‘s

Niet alleen de kantoorpanden uit de Eurocommerce-portefeuille hebben een nieuwe eigenaar gevonden, ook de gehele collectie Ferrari ’s, een superjacht en alle paarden zijn van de hand gedaan. Zo is zijn voormalige toppaard en olympisch medaillewinnaar met Gerco Schröder Glocks London (v. Nabab de Rêve) destijds voor 8.6 miljoen euro geveild.

Verkopend makelaar

De curator die het privé-faillissement van de Vissers afwikkelt heeft een verkopend makelaar ingeschakeld. De woonboerderij aan de rand van het welgestelde Gorssel zal verkocht worden. “We vergelijken momenteel de prijzen van makelaars.” Volgens RTV Oost hebben zich al meerdere potentiële kopers gemeld.

Tuchtklacht tegen curator

Ger Visser laat aan RTV Oost weten een tuchtklacht in te dienen tegen de curator. ‘’Als hij ons huis nu verkoopt, doet hij aan heling want ons faillissement is onterecht uitgesproken.’’ De curator zelf voelt zich gesteund door een uitspraak van het gerechtshof en een recente toestemming van een toezichthoudend rechter-commissaris. Er worden verschillende boetes opgelegd aan Visser als hij geen makelaars, fotografen en potentiële kopers toelaat. Deze boetes kunnen oplopen tot 50.000 euro.

Bron: RTV Oost/ Horses.nl