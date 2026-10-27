Minderhouds Grand Prix-paard Mister U.S. ingeslapen na complicaties bij castratie

Rick Helmink
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Minderhouds Grand Prix-paard Mister U.S. ingeslapen na complicaties bij castratie featured image
Hans Peter Minderhoud met Mister U.S. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De negenjarige Mister U.S. (Grey Flanell x Sir Donnerhall I) is ingeslapen na complicaties bij zijn castratie ongeveer een maand geleden. De hengst van Edward Gal, Paul Schockemöhle en Joop van Uytert maakte afgelopen voorjaar zijn debuut in de Grand Prix onder Hans Peter Minderhoud en liep onder andere op de observatiewedstrijd in Exloo en op het NK Dressuur.


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