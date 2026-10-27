Minderhouds Grand Prix-paard Mister U.S. ingeslapen na complicaties bij castratie

De negenjarige Mister U.S. (Grey Flanell x Sir Donnerhall I) is ingeslapen na complicaties bij zijn castratie ongeveer een maand geleden. De hengst van Edward Gal, Paul Schockemöhle en Joop van Uytert maakte afgelopen voorjaar zijn debuut in de Grand Prix onder Hans Peter Minderhoud en liep onder andere op de observatiewedstrijd in Exloo en op het NK Dressuur.
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Mokerslag
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Foto: / Minderhoud Hans Peter Bronkhorst U.S. met www.arnd.nl Arnd Mister
werken.” van echt om kapot “Zeker geweest”, “Ik ben paard fijn zo’n mee omdat het er zegt te was Minderhoud.
de Prix in Doorstart Grand
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Toto Grand ging zomer My mee hengst U.S. U.S. U.S. in op Wereldkampioenschap laatste van My begin fokkers van richting de traject Mister 12 september de in september Prix. wedstrijd pauze in een weer kon de voorjaar maken liepen in het op hadden en in Aken. zijn Both Aad 67,572% aan Op Prix. Mister de en het beide het In ‘doorstart’ Mister Met Afgelopen een en Grand direct AES-goedgekeurde concours. Lida Minderhoud mee Toto scoorde
Horses.nl Bron:
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