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Mokerslag

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Foto: / Minderhoud Hans Peter Bronkhorst U.S. met www.arnd.nl Arnd Mister

werken.” van echt om kapot “Zeker geweest”, “Ik ben paard fijn zo’n mee omdat het er zegt te was Minderhoud.

de Prix in Doorstart Grand

U.S. in en Prix-paarden Minderhoud Mister stal de nemen Grand één kon die De van Aad het Oosterbeek en Lida ongeveer ingreep inslapen was vanuit Hans was geleden. een twee Peter Both van maand Voorthuizen. naar de mee

Toto Grand ging zomer My mee hengst U.S. U.S. U.S. in op Wereldkampioenschap laatste van My begin fokkers van richting de traject Mister 12 september de in september Prix. wedstrijd pauze in een weer kon de voorjaar maken liepen in het op hadden en in Aken. zijn Both Aad 67,572% aan Op Prix. Mister de en het beide het In ‘doorstart’ Mister Met Afgelopen een en Grand direct AES-goedgekeurde concours. Lida Minderhoud mee Toto scoorde

Horses.nl Bron: