Monaco nummer één springpaard van de wereld

Dat Harrie Smolders en Monaco (v. Cassinni II) een succesvol partnerschap hebben is wel duidelijk na al hun successen. Op de nieuwe lijst gepubliceerd door het WBFSH is te zien dat Monaco de eerste plek bezet houdt bij de springpaarden voor het Holsteiner verband. Het BWP stamboek blijft het nummer een stamboek met onder andere King Edward, (v. Edward) gereden door Henrik von Eckermann, op plaats vier.

Als we kijken naar de ranking van de stamboeken staat het BWP dus bovenaan. Dit stamboek wordt gevolgd door het Selle Français en het Holsteiner verband op een tweede en derde plaats. Het KWPN stamboek staat net buiten de top drie op plaats vier bij de springpaarden maar staat bij de dressuurpaarden bovenaan. Studbook Zangersheide zakt aanzienlijk: momenteel bezetten zij de zevende plaats.

Harrie Smolders’ Monaco bovenaan

Harrie Smolders heeft een ongekende partner in Monaco. In 2021 was de Cassinni zoon het best verdiende springpaard. Het is dan ook geen verassing dat Monaco onder Harrie Smolders de nieuwe nummer één van de wereld is. Op nummer twee vinden we voor het Selle Français Vital Chance de la Roque (v. Diamant de Semilly). Count me In (v. Count Grannus) volgt op plaats drie voor het Hannoveraanse stamboek.

KWPN beste stamboek dressuur

TSF Dalera (v. Easy Game) voert de boventoon in de lijst van dressuurpaarden. Voor het Trakehner verband prokt de merrie bovenaan. Voor het DWB stamboek staat Heline’s Danciera (v. Fürstenball) op plaats twee en DSP Queantaz (v. Quarterback) voor het DSP stamboek op plaats drie. Het KWPN is hier goed vertegenwoordigd met op plaats vijf Dark Legend (v. Zucchero) en op plaats zes Hermes (v. Easy Game). Het KWPN is bij de dressuurpaarden dan ook het beste stamboek gevolgd door het Oldenburger en het Hannoveraan.

Bron: WBFSH