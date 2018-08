Mongol Derby perfecte scenario voor interessante documentaire

Deze wedstrijd is het perfecte scenario voor een interessante documentaire over doorzettingsvermogen, horsemanship en avontuur. Dat vond ook de Zuid Afrikaanse filmmaker Ivo Marloh, deelnemer aan de Mongol Derby in 2013. Hij had maar liefst twee jaar nodig om alle beelden te schieten, dus kwam hij terug in 2015 en volgde hij weer enkele deelnemers.

Hoewel in 2017 de film al werd gereleased in onder andere Engeland, duurde het nog tot de zomer van 2018 voor er een datum kwam voor de Nederlandse release.

‘Wedstrijd maakte veel indruk’

Chris Berkers, zij finishte de Mongol Derby in 2014, vertelt: “Deze wedstrijd heeft destijds zoveel indruk op me gemaakt dat woorden tekort schieten om duidelijk te maken wat ik daar heb gezien, gevoeld en beleefd. Het was mijn droom om deze film in Nederland aan vrienden en familie te laten zien.” En dus nam zij het heft in eigen hand en benaderde de Leidse bioscoop om deze film eenmalig te vertonen. Bioscopen Leiden was direct enthousiast en in samenspraak met Ivo Marloh hebben zij een datum gepland voor vooralsnog de enige Nederlandse vertoning.

Nederlandse première al uitverkocht

Op zaterdag 6 oktober zal de Nederlandse première plaatsvinden van de internationaal bekroomde documentaire All The Wild Horses in het filmhuis in Leiden. Ivo Marloh zal speciaal voor deze gelegenheid naar Nederland vliegen. Voor wie nog geen kaartjes heeft is er slecht nieuws: de film verkocht in minder dan 24 uur volledig uit. Of er meer vertoningen komen is nog niet duidelijk.

Hinke van der Werf en Rouke Bloemsma

Overigens staan er ook dit jaar Nederlanders aan de start van de Mongol Derby, namelijk de Friese Hinke van der Werf en Rouke Bloemsma. Op 8 augustus zal het startschot vallen en uiterlijk tien dagen later zullen de laatste deelnemers over de finish rijden.

Bron Facebook Chris Berkers