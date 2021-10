Morgan Barbançon schrijft World Cup Budapest en CDI3* op naam

Morgan Barbançon won met haar hengst Sir Donnerhall II OLD (v.Sandro Hit) de CDI3* Grand Prix in Budapest. Ook greep ze voor de derde keer naar de overwinning in de CDI3* Grand Prix met haar voshengst Deodoro (v. Damon Hill).

Morgan en de 15-jarige Oldenburgse hengst scoorden 73,368%. Een fractie van het beste resultaat van het paar van 73,370% dat in februari van dit jaar werd neergezet.

Het duo nam onder anderen deel aan de Wereldbekerfinale van 2018 in Parijs toen Morgan voor Spanje reed en het jaar daarop in Zweden nadat zij was overgestapt naar Frankrijk. Ook schitterde het paar bij de Olympische Zomerspelen in Tokio en daarna bij de Europese kampioenschappen, hun tweede continentale kampioenschap.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/Dressage-news