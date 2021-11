Mustafa Khalifeh moet uitspraken over Zilfia’s Hoeve rectificeren

Vivian van der Maat van Zilfia's Hoeve is blij met de uitspraak, die de rechter afgelopen woensdag heeft gedaan in een zaak over beschuldigingen aan het adres van haar stal. De rechter oordeelde dat Mustafa Khalifeh de beschuldigingen, die hij vorig jaar op zijn persoonlijke social media heeft gedaan, waarmee hij Zilfia's Hoeve kwalificeerde als slecht bedrijf, moet rectificeren. "Eindelijk na lange tijd uitspraak van de rechtbank gekregen met dank aan Joëlle Bongers en team van Schelstrate Advocate", schreef Van der Maat boven een screenshot van de rectificatie van Khalifeh.