Mutaties in bestuur en directie van het Springpaarden Fonds Nederland

Binnen de bestuurlijke top van het SFN II zijn een aantal veranderingen opgetreden. Henk Rottinghuis heeft zijn taak als voorzitter van de directie met ingang van 31 december 2020 neergelegd. "Ik heb een aantal nieuwe werkzaamheden, die zeer veel tijd vragen, waardoor ik niet meer in staat ben om voldoende tijd vrij te maken om als voorzitter van de directie van het SFN II op te treden".

Henk Rottinghuis blijft wel bij het SFN II betrokken, want hij gaat medio 2021 deel uitmaken van het bestuur van de STAK, de organisatie die de certificaten van het SFN II beheert.

Opvolger

Henk Rottinghuis is als voorzitter van de directie opgevolgd door Floris Deckers, die zijn functie als voorzitter van de RvC heeft overgedragen aan Johan Lokhorst. De heer Lokhorst maakt, net als Floris Deckers, al sinds de oprichting van het SFN I en II deel uit van de Raad van Commissarissen. Johan Lokhorst is op 20 november 2020 door de overige leden van de RvC in deze nieuwe functie benoemd.

Raad van Commissarissen

Nadat in januari Vincent Wouters toetrad tot de RvC is ook Dr. Weite Oldenziel bereid gevonden deel uit te maken van deze Raad van Commissarissen. Weite Oldenziel (20-11-1976) is directeur en eigenaar van de Ofichem Group, gevestigd in Ter Apel. Hij stamt uit een echte paardenfamilie en is zelf nog regelmatig actief is als springruiter op Z en ZZ niveau. De Ofichem Group is actief in het ontwikkelen, produceren en vermarkten van actieve farmaceutische bestanddelen voor medicijnen.

Bert Wassenaar zal in de loop van 2021 terugtreden uit de RvC. Zijn plaats zal worden ingenomen door Joost Sliepenbeek, die nu nog deel uitmaakt van het bestuur van de STAK.

Streven

Voor zowel de Raad van Commissarissen, de directie als het bestuur van de STAK blijft het streven om nieuwe leden te vinden en in te gaan voeren.

Kaders SFN II per heden:



Selecteurs:Teus van den Brink, Willem Greve, Willy van der Ham, Emile Hendrix en Egbert Schep.

Raad van Commissarissen:Johan Lokhorst (voorzitter), Weite Oldenziel, Bert Wassenaar en Vincent Wouters.

Directie:Floris Deckers (voorzitter) en Jacob Melissen.Bestuur STAK:Lida Both, Angelique Poiesz en Joost Sliepenbeek.

Bron: Persbericht