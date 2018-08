Mysterie Stal Hexagon opgelost met DNA-test

Stal Hexagon was de merrie Hexagon’s Finomana (v.Rubiquil) kwijt op Eerste Pinkersterdag en vond haar bij twee tweejarige hengsten in de wei. Zoals Stal Hexagon toen reageerde: “Ze zag eruit alsof ze wel goed gefeest had met de twee mannen.” Zo ontpopte zich een waar mysterie.

Wie van de twee

De vraag wie de vader was, bleef even onbeantwoord. Welke van de twee twee-jarige hengsten was nu de spreekwoordelijke dader. De ene was Kaygo, de Capri Sonne Jr. nakomeling, en de andere de Glock’s Toto Jr. nakomeling Kyoto. Nu twee maanden later is de dader eindelijk bekend.

DNA-test

Vanavond meldde Stal Hexagon op hen Facebook-pagina dat de uitslag van de DNA-test duidelijkheid geschept heeft. Kaygo, de aangewezen hengst, was de vader van het hengstveulen, en hiermee kwam het mysterie ten einde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook