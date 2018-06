Mysterieuze ziekte Stal Mansour is toch Droes

“De ellende begon twee weken geleden”, vertelde eigenaar Rik Steijn vrijdag aan De Gelderlander. “Een drietal paarden was verkouden en kreeg koorts. Niets verontrustends, dat gebeurt wel vaker. Maar een week later hadden vrijwel alle paarden, op zo’n tien à twaalf na, er last van.”

Opgezette lymfeklieren

“De dierenarts kwam langs en heeft geluisterd naar de luchtwegen”, vertelt de manegehouder. “De lymfeklieren waren opgezet. Dat moesten we goed in de gaten houden.”

Symptomen van droes

Alle symptomen leken op die van droes, maar na onderzoek van de dierenarts zou het in eerste instantie toch geen droes zijn. De dierenarts heeft nogmaals een kweek afgenomen waaruit moest blijken waar de paarden aan lijden. Inmiddels heeft de GD dus bevestigd dat het wel om droes gaat.

Bron: Stal Mansour