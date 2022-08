N.O.P. legt toppaarden Grandorado TN en Hermès vast

Ermelo (KNHS) – In navolging van de topspringpaarden Beauville Z N.O.P (v.Bustique) en Monaco N.O.P. (v.Cassini II) heeft de Stichting Nederlands Olympiade Paard de goedgekeurde KWPN-dekhengsten Grandorado TN (v.Eldorado vd Zeshoek) en Hermès vastgelegd. De elfjarige Grandorado TN is het springpaard van Team Nijhof en Willem Greve, waarmee laatstgenoemde dit jaar in drie landenwedstrijden zesmaal foutloos bleef. Hermès is de dressuurhengst van Joop van Uytert die met Dinja van Liere tweemaal brons won op het recent verreden wereldkampioenschap in Denemarken.

Hermès

Met twee bronzen medailles waren Dinja van Liere en Hermès de boegbeelden van TeamNL bij het wereldkampioenschap dressuur in Herning. De zegetocht van de combinatie begon echter al eerder.

Vorig jaar debuteerde Dinja van Liere met de KWPN-hengst op het hoogste niveau. Later in het jaar in Aken imponeerden ze al met overwinningen en presteerden ijzersterk op het EK in Hagen. In mei van dit jaar werd de combinatie Nederlands kampioen. Op de huidige wereldranglijst bezet de combinatie Van Liere-Hermès N.O.P. de zesde plaats.

Grandorado TN

TeamNL bondscoach Jos Lansink selecteerde Willem Greve met Grandorado TN N.O.P. voor het WK in Herning na drie vlekkeloze optredens in de landenwedstrijden van Rome, Rotterdam en Knokke. De elfjarige hengst was het jaar al ijzersterk begonnen met de derde plaats in de Rolex Grand Prix tijdens de Dutch Masters-Indoor Brabant. Nadat Willem Greve kort voor het wereldkampioenschap zijn arm en enkel brak, moest hij met Grandorado TN N.O.P. het WK noodgedwongen missen. Het N.O.P. heeft Grandorado TN vastgelegd met het oog op de internationale kampioenschappen de komende jaren.