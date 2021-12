Na aftreden: bestuur NWPCS nu weer terug

Na het aftreden van het gehele hoofdbestuur had het NWPCS (Nederlands Welsh Pony en Cob-stamboek) geen bestuur meer. Nu is het toch gelukt om die bestuursleden er weer bij te halen. Op woensdagavond 1 december heeft de Ledenraad in een besloten vergadering ingestemd met de herbenoeming van de hoofdbestuursleden Piet Peters (voorzitter), Frederike Snel-van Daalen (secretaris), Louis Roeters (bestuurslid fokkerijzaken NWR/WPBR) en Rhodé van Praat (bestuurslid fokkerijzaken rassecties).