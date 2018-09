Nars Gottmer beleeft droomdebuut in de Prix st. Georges

Mark van de Donk reed beide dagen sterk in de Lichte Tour van Tolbert met de goedgekeurde KWPN-hengst Charmingmood. Zaterdags eindigde hij met de hengst als derde in de Prix St Georges en zondag werd hij tweede achter Schelstraete en won hij zelfs de Intermediaire I, die de dag ervoor op naam kwam van Kaylee Gouda met Don Juan met de mooie score van 67,67%. Ellen Wynia volgde hier met Chakakahn met bijna 66% op de tweede plaats gevolgd door Nathalie Vorenhout met Anna van de ‘Haffriehoeve’.

Sterk ZZ-Zwaar

In de sterke ZZ-Zwaar rubriek bestaande uit maar liefst 26 starts bevonden dhr. Smit en mevr. Alberts zaterdag maar liefst negentien goed genoeg voor een voldoende score. Calista Leeuwerke won met Santo’s Fatal-Love de rubriek. Ook Iris Verheij, Stephanie Berends en Linda Kouwenhoven scoorden twee winstpunten. De top vijf werd compleet gemaakt door Laura Zwart met Lumen Ghandi (v. Charmeur) die na de Hippiade in het Z2 debuteerde in het ZZ-Zwaar.

Publiekstrekkers aanwezig

Als slotrubriek van de eerste dag van de Subtop Dressuur tweedaagse mochten de ‘hippische zwaargewichten’ hun kunsten vertonen in de Intermediaire II, U25 en Grand Prix. In de gecombineerde Intermediaire II en U25-rubriek was de zege ruimschoots voor Daniëlle van Mierlo met haar Dayano met 69,19% en zondag herhaalde ze dit kunstje. Mark van de Donk, één van de groot verdieners op de Subtop Dressuur tweedaagse, won hier zaterdag de tweede prijs met Zilleon (v. Welt Hit II) in de Intermédiaire II. Jerney Schelling maakte de top drie compleet met Creator.

Patrick van der Meer reisde met een hele groep leerlingen af naar het ‘hoge noorden’. In de hoogste rubriek liet de succesvolle coach zien hoe het echt moest en won hij met President’s Chagall D&R de rubriek met 67,83%. De uit Brabant afkomstige Saskia Maertens wist ook de Subtop Dressuur tweedaagse te vinden in Tolbert en werd met bijna 67% tweede met Legend of Loxley. De derde stek was voor Marc-Peter Spahn, die nog geen tien kilometer met zijn Elias 494 (v. Jorn 430) reisde naar dit concours.

Uitslag Tolbert zaterdag. Complete uitslag incl. uitslagen van zondag volgen.

Pron: Paardenkrant-Horses.nl/ L&R Horse Events