Nederlands junioren team vijfde in Nations Cup Gorla Minore

Maar liefst vijftien junioren teams kwamen gisteren aan de start op het CSI voor de jeugd in Gorla Minore. Na twee omlopen over 1,40m-parcoursen wonnen de Ieren voor voor België en Duitsland. Met 14 strafpunten werd het Nederlandse team vijfde, vlak achter de Spanjaarden. Met twee nul rondes was Wesley de Boer de beste Oranje-ruiter met Icarinda (v. Etoulon VDL).

De Ieren pakten na de eerste omloop direct de koppositie met drie foutloze rondes en de tijdfout van Eoin Brennan was het streepresultaat. Samen met België begon het Nederlandse team met vijf strafpunten als derde aan de tweede omloop. Wesley de Boer en Icarinda reden foutloze eerste ronde, Emma Bocken kreeg met Kadessa Z (v. Kannan) een tijdfout, Thijmen Vos met Feliek-H (v. Azteca VDL) en Nick Nanning op Bandia (v. Clinsmann) hadden beiden een balk.

Ieren houden koppositie vast

In de tweede ronde, ook over een 1,40m parcours, legde de Belgen de Ieren het vuur aan de schenen. Met drie foutloze parcoursen bleven de zuiderburen op vijf strafpunten staan, terwijl de Ieren de vier strafpunten James Brennan moesten meetellen en op een totaal van vier uitkwamen. Ook de Duitsers hielden de lei schoon en klommen met acht strafpunten op naar de derde plaats.

Nederland verspeelt derde plek

Wesley de Boer was in ronde twee opnieuw foutloos met de Etoulon-dochter Icarinda. Thijmen Vos en Feliek-H hadden weer een balk, Nick Nanning en Bandia kwamen met vijf strafpunten uit de ring. Emma Bocken en Kadessa waren het streepresultaat met acht strafpunten. De Nederlanders kwamen op een totaal van 14 strafpunten, twee meer dan de Spanjaarden die vierde werden.

Alicia Bocken tweede in 1,40m

60 junioren reden over hetzelfde parcours een individuele wedstrijd, een Tabel A direct op tijd. Dat het parcours niet eenvoudig was, bleek uit de slechts drie foutloze combinaties. Alicia Bocken was een van hen. Zij stuurde haar Diarado-dochter Dinka naar de tweede plaats in een tijd van 73,77 seconden. De Zwitser Ethan Meijer won overtuigend met Nairobi vd Bisschop (v. Echo van t Spieveld) in 68,78 seconden. De Spaanse Maria Garcia-Pertusa Bode werd derde op de KWPN-merrie Gitalyn (v. Ferro) in een tijd van 75,89 seconden.

