Nederlands seniorenteam tweede op EK Working Equitation

Afgelopen 21-25 september 2022 werd in het Noord-Brabantse Eersel het Europese Kampioenschap Traditionele Working Equitation (TWE) voor Senioren en Young riders verreden. Nederland mocht als gastland de wedstrijd organiseren en deed zelf ook mee bij zowel de senioren als de Young Riders. Het team van de senioren leverde een bijzondere prestatie door als tweede te eindigen en nam het zilver mee naar huis.

Op de prachtige locatie van manege PCK Eersel streden 47 ruiters uit zes verschillende landen tegen elkaar om de Europese titels. De organisatie van het EK was in handen van Stans Peters namens TREC-club Nederland, een organisatie aangesloten bij KNHS. Op het programma stonden vier verschillende onderdelen: een dressuurproef, een obstakelparcours gereden op stijl (de stijltrail), hetzelfde parcours maar dan gereden op tijd (speedtrail) en het runderwerk (veedrijven). De organisatie en alle deelnemers kijken terug op een zeer geslaagd en succesvol evenement.

Zilver voor seniorenteam

Het Nederlandse seniorenteam bestond uit Mark Hoeffgen, Stan Hoeffgen, Vivian Hoeffgen en Veerle van Nieuwenburg. In alle vier de onderdelen wisten de oranje ruiters onder leiding van chef d’équipe Dagmare Wouters hoog te scoren en dat leverde een prachtige zilveren medaille op. Een geweldige prestatie want het gebeurt niet vaak dat Nederland op zo’n groot kampioenschap van Working Equitation een medaille in de wacht sleept. De beste individuele prestatie staat op naam van Veerle van de Nieuwenburg die met haar paard Zamiro als achtste wist te eindigen in de einduitslag tussen het internationale deelnemersveld. De dressuurproef was haar sterkste onderdeel want daar werd ze zelfs zeer knap tweede. Maar ook Stan Hoeffgen, Mark Hoeffgen, Vivian Hoeffgen reden sterk en netjes hun onderdelen uit en eindigde respectievelijk als tiende, elfde en zestiende.

Young riders

Het Nederlandse young riders-team, bestaande uit Ellis Oldenboom, Floor Petersen en Lieke Spaans, eindigde op de vierde plaats. Met haar paard Agnita II-52 wist Lieke Spaans het beste te scoren voor Nederland en nam de elfde plaats in beslag in de einduitslag.



Kijk hier voor een overzicht van de complete uitslagen

Bron: KNHS