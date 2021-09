Nederlands team voorlopig vierde bij WK Mennen

Theo Timmerman heeft vandaag sterk gepresteerd in de marathon van het FEI Wereldkampioenschap Tweespannen in Kronenberg. De voormalig vierspanrijder werd vijfde en klom daarmee op naar de zevende positie in het tussenklassement. Het Nederlandse team staat na twee onderdelen vierde in het landenklassement, met uitzicht op een bronzen medaille.

De marathon van het wereldkampioen bestond uit acht hindernissen, ontworpen door de Nederlandse parcoursbouwer Jeroen Houterman. De top drie van het individuele klassement na de dressuur bleef na de marathon ongewijzigd. Regerend wereldkampioen Martin Hölle uit Hongarije heeft zijn voorsprong op de Duitser Sandro Koalick iets vergroot en kan zich morgen twee gevallen balletjes permitteren voor prolongatie van zijn titel.

Twee rijders in top 10

Twee Nederlandse menners reden in de uitdagende marathon naar een top tien plek. Theo Timmerman bewees zichzelf een goede dienst door als vijfde te eindigen. De menner uit Klarenbeek reed op heel constante wijze door de hindernissen en boekte daardoor elf plaatsen winst in het klassement. Regerend Nederlands kampioen Raymond Letteboer reed zijn span naar de negende plek in de marathon en staat nu net één plek buiten de top tien van het tussenklassement na twee onderdelen.

Wisselend beeld

De Nederlandse tweespanrijders boekten wisselende resultaten in hun marathon. Geert Dijkhof reed in Kronenberg op hindernis zes de snelste tijd, maar verloor teveel op de andere hindernissen om een grote sprong richting het podium te maken. Ewoud Boom leek zich in de marathon te revancheren op zijn matige dressuurproef van gisteren. Op zowel hindernis één als twee klokte hij de tweede tijd, maar die winst werd teniet gedaan op hindernis vier, waar de rijder uit Nijkerk veel tijd verloor. Stan van Eijk boekte gisteren nog het beste Nederlandse resultaat in de dressuurpiste, maar zag vandaag in de marathon de afstand tot het podium niet kleiner worden. De individuele medailles lijken ver weg, maar niets is onmogelijk als de vaardigheid morgen selectief is. Met vijf Nederlandse rijders in de top 20 van het tussenklassement kan er nog van alles gebeuren.

Landenwedstrijd

In de landenwedstrijd heeft Hongarije de koppositie overgenomen van Duitsland. Frankrijk staat na twee onderdelen voorlopig op brons. Het team van bondscoach Ad Aarts, bestaande uit Stan van Eijk, Antonie ter Harmsel en Raymond Letteboer, is na de marathon één plekje opgeklommen en staat nu op de vierde plek. Het verschil met de Fransen is slechts drie strafpunten, hetgeen gelijk is aan een gevallen balletje in de vaardigheid.

Zondag volgt de allesbeslissende vaardigheidsproef, waarin een bronzen team-medaille zeker nog tot de mogelijkheden behoort voor TeamNL.

Individueel klassement na dressuur + marathon WK tweespannen

Martin Hölle (HUN) – 149.32 strafpunten Sandro Koalick (GER) – 156.86 Franck Grimonprez (FRA) – 158.18 Theo Timmerman (Klarenbeek) – 165.14 Raymond Letteboer (Oud-Ootmarsum) – 167.86 Antonie ter Harmsel (Rijssen) – 169.90 Stan van Eijk (Schinveld) – 170.24 Ton Vreugdenhil jr (De Lier) – 172.21 Geert Dijkhof (Klarenbeek) – 176.51 Ewoud Boom (Nijkerk) – 181.73 Carlo Vermeulen (Griendtsveen)– 185.32 Henk Garrits (Lieren) – 204.51

Landenklassement na dressuur + marathon WK tweespannen

Hongarije – 310.2 Duitsland – 319.8 Frankrijk – 332.5 Nederland – 335.7

Bron: KNHS