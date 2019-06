Nederlands team zegeviert in Valkenswaard

Hoewel het geen verrassing was dat Boyd Exell vandaag de wedstrijd won, bracht de vaardigheidsproef verschuivingen in de klassementen teweeg.De Duitse Mareike Harm won verrassend de vaardigheidsproef van Boyd Exell. De wedstrijd begon met de tweespannen. Deze rubriek leverde een oranje podium op.

Alleen Carlo Vermeulen en Theo Timmerman reden een foutloos parcours binnen de tijd bij de tweespannen. Dat legde Timmerman geen windeieren. Stond hij gisteren nog zevende, nu bracht dit vakkundig gereden rondje hem de overwinning in de wedstrijd. Vermeulen schoof van plaats 16 op naar de achtste plaats in de eindrangschikking. Regerend Nederlands kampioen Stan van Eijk beperkte de schade tot één balletje en werd fraai tweede. Marathonwinnaar Raymond Letteboer had ook slechts één bal, maar kreeg er nog 5,33 strafpunten voor tijdsoverschrijding bij. Hij eindigde in derde positie waarmee het hele tweespanpodium oranje gekleurd was.

Niemand nul

Bij de vierspannen reed niemand een dubbel nulrondje. De vaardigheid werd gewonnen door Mareike Harm met 2,06 aan tijdfouten. Dat was maar een honderdste (!) minder dan Boyd Exell, die met 2,07 de overtuigende winnaar van de wedstrijd was. IJsbrand Chardon zag twee ballen rollen en had ook tijdfouten, maar dat bracht zijn tweede plaats niet meer in gevaar. Koos de Ronde liet alle ballen liggen en kreeg 4,11 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Hij eindigde overall als derde.

Een hele zure slotdag voor Glenn Geerts. Er rolden al wat ballen in het parcours, maar hij vergat poort 18 te nemen, waarmee hij uit de wedstrijd lag. Daarmee waren alle kansen van het Belgisch team ook weg, want het team bestond uit maar twee rijders en zo was er nu geen klassering meer voor de Belgen. Duitsland profiteerde en kwam mede door het geweldige vaardigheidsresultaat van Mareike Harm op de tweede plaats, gevolgd door de Britten. Nederland was met de sterke resultaten van Chardon en De Ronde een maatje te groot voor de rest en won de landenwedstrijd.

Bron: Horses.nl/Hoefnet