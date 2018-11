Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Stuttgart

Le Pouget

Kronenberg

Rouen

Deelnemers internationale wedstrijden 12 t/m 18 november 2018

De Stuttgart German Masters is dit weekend het belangrijkste evenement. Zowel de dressuur- en springruiters als de menners rijden hier voor wereldbekerpunten. Emmelie Scholtens debuteert met de KWPN-hengst Desperado op het wereldbekercircuit. Verder rijden Madeleine Witte, Annemiek Hoorn, Jur Vrieling en IJsbrand Chardon in Duitsland voor de punten. In Nederland is het drukbezochte CSI in Kronenberg en wordt er gesprongen door Nederlandse ruiters op het CSI4* in Rouen. Voor de jeugd is er een springconcours in Opglabbeek. Nederlandse eventingruiters reizen naar Le Pouqet in Frankrijk en de in Amerika woonachtige Werner Geven rijdt een 1* in Ocala.

Stuttgart CDI-W/ CDI4* Duitsland – 14 t/m 18 november 2018 dressuur

Tel: 0049-71195543

E-mail: manfred-parlow@in.stuttgart.de,riexinger@handelsagentur-riexinger.de,wojtek@bg.a

Website: www.stuttgart-german-masters.de

CDI-W wereldbeker

Emmelie Scholtens (Gorinchem) – Desperado

Madeleine Witte – Vrees (Schijndel) – Cennin

CDI4*

Nars Gottmer (De Wijk) – Elegance N

Agaath van der Lei (Uden) – VRBgroup’s Caron

Madeleine Witte – Vrees (Schijndel) – Charmeur Stuttgart CSI5*-W/ CSIP Duitsland – 14 t/m 18 november 2018 springen

Tel: 0049-7119554454

E-mail: claus.lederer@in.stuttgart.de

Website: www.stuttgart-german-masters.de

CSI5*-W wereldbeker

Angelique Hoorn (Wanneperveen) – Brego R’n B, Space Girl 4

Jur Vrieling (Holwierde) – Baltic VDL, Zypern III

CSIP pony’s

Skye Morssinkhof (Hierden) – Carrick 13 Stuttgart CAI-W Duitsland – 14 t/m 18 november 2018 mennen

Tel: 0049-7119554454

E-mail: manfred-parlow@in.stuttgart.de

Website: www.stuttgart-german-masters.de

CAI-W wereldbeker

IJsbrand Chardon (Den Hoorn Zh) – Casper, Feles, Kendi, Maestoso X-30 Magus, Maestoso XLV-7 Rouen CSI1*/ CSI4* Frankrijk – 15 t/m 18 november 2018 springen

Tel: 0033-6121453

E-mail: ag.breant@equiseine.fr

Website: www.equiseine.fr

CSI4*

Willem Greve (Markelo) – Carambole, Grandorado TN, Zypria S

Kevin Olsmeyer (Doorwerth) – Dalvaro RK, Ferdinand, Freya

Wout Jan van der Schans (Nijkerk Gld) – Capetown, Delgado

Claudia Verburgt (Hoogeloon) – Abbervail Diamant Kronenberg CSI2*/ CSI1*/ CSIYH1* Nederland – 15 t/m 18 november 2018 springen

Tel: 0031-611256904

E-mail: csi@peelbergen.eu

Website: www.peelbergen.eu

CSI2*

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Elexia, VDL Groep Falco, VDL Groep Urane de Talma

Mathijs van Asten (Ysselsteyn Lb) – Can jump 2, Quint vh Maarlo Z, Yagudin

Niels Bulthuis (Kinrooi) – Casallina, Enterprise Lw, Gicero van het Lemmenshof

Marilot Dinklo (Breda) – Denzel HN

Michel Hendrix (Kessel Lb) – Fair Field

Timothy Hendrix (Baarlo Lb) – Kimmel SCF

Kevin Jochems (Sevenum) – Enjoy, Famous H

Lars Kersten (Egchel) – Dobbey, Dora de Ness, Kaddee van de Knuffel

Niels Kersten (Egchel) – Ariba, Can Win, Checker

Joost Martens (Helmond) – Chakova, El-Rapide, Fortuna

Tom Martens (Ospel) – Fleetwood, Jiamante Van Essene

Laura Scheepers (Sevenum) – Dutch

Ben Schröder (Tubbergen) – Ezra Van W, Marco V

Frank Schuttert (Ommen) – Benur du Romet, Check Out, Wadro,S Fidin

Leon Thijssen (Sevenum) – Diablo Z, For President

Mel Thijssen (Sevenum) – Cartolana 2, Enrique

Sanne Thijssen (Sevenum) – Bacardi, Celine M Z

CSI1*

Niels Bulthuis (Kinrooi) – Hadera CJS

Timothy Hendrix (Baarlo Lb) – Galanda Mara TH

Kevin Jochems (Sevenum) – Grandino H

Lars Kersten (Egchel) – Giwana

Niels Kersten (Egchel) – Freixenet

Larissa Kleijn (Emst) – Extrakendy

Patrick Lemmen (Koningslust) – Ideaal, Jeremio

Joost Martens (Helmond) – Molokai

Lisa de Paauw (Enschede) – Evita S

Laura Scheepers (Sevenum) – Jamaica W

Ben Schröder (Tubbergen) – Don Diego, Grodino

Mel Thijssen (Sevenum) – Galisha

Yves Winkelmolen (Son En Breugel) – Da Vinci Z

CSIYH1*

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Elegant Hero Z, VDL Groep Hutch

Mathijs van Asten (Ysselsteyn Lb) – Hotspot

Hylke de Jong (Dokkum) – I’mtorius van de Osseweide, Osseweide’s Headline QSHS

Niels Kersten (Egchel) – Conquality

Patrick Lemmen (Koningslust) – Contharinia

Frank Schuttert (Ommen) – Guus HS

Leon Thijssen (Sevenum) – Haisjo

Yves Winkelmolen (Son En Breugel) – Gitte S Opglabbeek CSIP/ CSIU25-A/ CSIJ-A/ CSICh-A België – 15 t/m 18 november 2018 springen

Tel: 0032-89201801

E-mail: ken@sentowerpark.com

Website: www.sentowerpark.com

CSIP pony’s

Finn Boerekamp (Someren) – Galaxy

Bo Dictus (Achtmaal) – Charming Z

Pien Doppenberg (Slootdorp) – Twister

Lilly Engelsman (Berkhout) – Blackwoodland Rock, Jimtown

Anne Feenstra (Bontebok) – Knud van Orchid’s

Logan Fiechter (Merksplas) – Kailey Van De Beekerheide, Voyou De Pleville

Yannick Janssen van Grunsven (Erp) – Kodiak van Orchid S

Britt ter Harmsel (Enter) – FC Twente E.B., Gieltje E.B.

Renee Hazeleger (Oosterbeek) – Panfu van de Bisschop

Emmy Hermsen (Elst Gld) – Bill Mc Killian

Quinty Keur (Heemstede) – Kinka’s Boy, Zeus

Sarah de Kraker (Axel) – Kerwin van Orchid’s

Amber van Marle (Ambt Delden) – Zebrano

Pam Nieuwenhuis (Groessen) – Seraja, Zeppe Van De IJsseldijk

Julia Titulaer (Venlo) – Django

Thijmen Vos (Wierden) – Invisible “E” van het Juxschot, Jacodis Aziel

Tara Wiemers (Bunschoten-Spakenburg) – Energy

CSIU25-A

Lisa Bongers (Wijchen) – Donbalian, Elixer

Jarno van Erp (Oss) – Bon Giorno Go, Daddycool Go, Evolution Go

Kelly Jochems (Achtmaal) – Egwel, Flying Jackie

Lars Kuster (Loo Gld) – Cash and Go 2, G. CT Ademrie, Glamour Betty

Teddy van de Rijt (Nuenen) – Gino, Itcho Van ’t Ruytershof

CSIJ-A junioren

Lilly Engelsman (Berkhout) – Don Juan

Philippe Houtackers (Weert) – Concano, One Man

Cejay Joosten (Zevenaar) – Licius

Pam Nieuwenhuis (Groessen) – Golden Boy V, Vendorlux V

Lotte van Santvliet (Vlaardingen) – Dha Dha, Zomodo P

CSICh-A

Emma Bocken (Weert) – Estera van de Vosberg, Happy Hour

Femke Braat (Etten-leur) – First-Choice

Jada Golsteijn (Roosteren) – London, Mercedes DV

Yannick Janssen van Grunsven (Erp) – Alpina

Renee Hazeleger (Oosterbeek) – Whipped Cream

Sarah de Kraker (Axel) – Dechidé DN

Thijmen Vos (Wierden) – E-Blue

Selma van Werkhoven (Neerglabbeek) – Carli De La Ferme Blanche Z, Lovely Lady Le Pouget CIC1*/ CCI1*/ CCI2*/ CIC3* Frankrijk – 14 t/m 18 november 2018 eventing

Tel: 0033-467887676

E-mail: trois.fontaines8@orange.fr

Website: www.troisfontaines-eventing.com

CIC1*

Jeannette Chardon (Den Hoorn Zh) – Esprit

Jillian Giessen (Velden) – Tamira

Merel de Rooij (Laren Nh) – Amigo

Robert Jan de Rooij (Laren Nh) – Captain Kobus

Max Trenning (Amsterdam) – Gentleman’s Agreement v Chie, Vamp Du Monselet

Pascal Zantman (Loosdrecht) – Blackberry

CCI1*

Levi Driessen (Esch) – Giraldi

Asha Laseroms (Klein Zundert) – Soccer Star

Okke Peemen (Meerle) – Grandezza Pigoletta, Zulu HDH

Thierry van Reine (Herveld) – ACSI Harry Belafonte

CCI2*

Lianne Chardon (Den Hoorn Zh) – Bon Jovi

CIC3*

Levi Driessen (Esch) – Lancero Dancer

Ilonka Kluytmans (Alphen Nb) – Image of Roses

Willemina van der Goes – Petter (Maarsbergen) – Ekino Ocala-Reddick FL CCI2*/ CCI1*/ CIC3*/ CCI3* USA – 15 t/m 18 november 2018 eventing

Tel: 001-3522663970

E-mail: shelleyhpage@gmail.com

Website: www.ocalajc.com

CCI1*

Werner Geven (Deurne) – L’Avventurra

Verklaring wedstrijdcodes

C = Concours J = Junioren D = Dressuur R = Reining

I = Internationaal YR = Young Riders E = Endurance V = Voltige

O = Landenwedstrijd A = Mennen S = Springen

P = Pony’s C = Eventing PE = Aangepaste sporten