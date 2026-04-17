Nederlandse fokkerij in de spotlight met 1,60m-zege in Mexico

Petra Trommelen
Global Champions Tour Mexico. Foto: GCL
Door Petra Trommelen

Voorafgaand aan de teamcompetitie van de Global Champions Tour in Mexico is zojuist een 1,60 m. direct op tijd verreden. De overwinning ging naar de door H. Vaessen gefokte H5 Londontime (v. Hummertime), onder het zadel van de Braziliaan Eduardo Pereira De Menezes. Het duo klokte de snelste foutloze ronde in 73,64 seconden.

