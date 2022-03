Nederlandse paardenwereld in actie voor stalhouders in oorlogsgebieden

De Nederlandse paardensector komt in actie voor Oekraïense stalhouders. Vooral in de regio’s rond stedelijke gebieden als Kiev en Charkov, waar hevige gevechten plaatsvinden, zitten manegehouders en paardeneigenaren als ratten in de val. Hooi en stro raken op en in sommige gevallen moeten paarden worden geëvacueerd. De hele paardensector roept Nederlandse paardenliefhebbers om Oekraïense stalhouders te helpen. Het initiatief van Paardenkrant-Horses.nl en FNRS wordt ondersteund door de KNHS, KWPN en Sectorraad Paarden.

Nederlandse paardenliefhebbers kunnen iets doen!

Hulp voor alle mensen in Oekraïne is hard nodig. Dankzij Giro555 kunnen vluchtelingen en slachtoffers geholpen worden met voedsel, onderdak en andere noodhulp.

Daarnaast kunnen Nederlandse paardenliefhebbers ook de Oekraïense stalhouders steunen. Allereerst door geld te storten op rekeningnummer NL40RABO0121434702. De FNRS stelt deze bankrekening tijdelijk beschikbaar als tussenrekening waar giften vanuit Nederland verzameld worden. Met dit geld kan lokaal bij boeren hooi en stro worden gekocht. Als de omstandigheden het toelaten kunnen lokale transporteurs worden betaald voor de evacuatie van paarden en hun verzorgers.

Internationale hulpactie

Uw gift komt voor 100% terecht bij een internationale hulpactie van de Ukrainian Equestrian Federation (https://helpukrainehorses.eu).

Naast financiële steun kunnen paardenliefhebbers ook helpen door het beschikbaar stellen van stallen of regelen van transport van paarden vanaf de grens. Heb je voer, stro of materiaal beschikbaar? Dan is het mogelijk om dit beschikbaar te stellen.

Op de website https://helpukrainehorses.eu kunt u aangeven op welke manier u steun wilt bieden.

Dringend behoefte aan hulp

Paardenkrant-Horses.nl sprak met een stalhouder en enkele paardeneigenaren uit een voorstad van Kiev.

Zij bevinden zich in een vreselijke situatie, willen hun paarden niet in de steek laten en hebben dringend behoefte aan hulp. Niet alleen in de vorm van geld, ook moreel moeten deze mensen worden gesteund.

Over S.O.S. Steun Oekraïense Stallen

Doe mee en maak uw gift over op bankrekening NL40RABO0121434702 van de FNRS onder vermelding van: ‘S.O.S. Steun Oekraïense Stallen’.

Deze actie is een initiatief van de FNRS en Paardenkrant-Horses.nl en wordt ondersteund door KNHS, KWPN en Sectorraad Paarden. De FNRS zorgt voor een correcte financiële afhandeling. Uw gift komt terecht bij een internationale hulpactie van de Ukrainian Equestrian Federation (https://helpukrainehorses.eu). De UEF is aangesloten bij zowel de EEF als de FEI. De FNRS en Paardenkrant-Horses.nl controleren een juiste besteding van de donaties.

