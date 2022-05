Nederlandse pony- en childrenteams tweede in landenwedstrijd

Het Nederlands ponyteam is in Lamprechtshausen tweede geworden in de landenwedstrijd. Met een totaal van vier strafpunten over twee omlopen deed Nederland het zeer goed en moest het alleen de immer sterke Zweden met nul strafpunten voor laten gaan. Duitsland werd met 16 strafpunten op behoorlijke afstand derde.

Het Nederlands team bestond uit Milan Morssinkhof (Carrick 13), Jip Grootegoed (Kerwin van Orchid), Bethany Vos (Still Got Me) en Siebe Leemans (Orchid’s Lonette). Jip Grootegoed had in beide omlopen het streepresultaat en Vos en Leemans reden beiden een dubbel foutloze ronde. Het foutje van Milan Morssinkhof koste de barrage maar dat is sport, het verschil zit soms in een klein hoekje.

Spanning tot het eind

Doordat het Nederlands team de druk erop bleef houden bij de Zweden door die te dwingen dat na te doen was het spannend tot het eind aan toe . Met Leemans als laatste starter voor Nederland moest er een foutloze ronde genoteerd worden om de Zweden niet de overwinning te schenken zonder dat de laatste van dat team naar binnen hoefde. Leemans reed een prachtige foutloze ronde waardoor Zweden alleen bij een parcours met minder dan vier strafpunten verzekerd was van de winst. Een fout zou barrage betekenen. Edoch, Mathilda Hansson hield het hoofd koel en loodste Electra foutloos door het parcours en daarmee Zweden naar de overwinning.

Uitslag

River Morssinkhof

Voor de pony’s die geen landenwedstrijd liepen waren er twee andere rubrieken te springen. In beide rubrieken was River Morssinkhof de beste Nederlander. In een progressief parcours werd ze met Dexters Grooted Hart zesde en met Bamalou De L’Ecuyer 13e in de wedstrijd daarna.

Junioren

De landenwedstrijd voor de Junioren was duidelijk te zwaar. Het lukte geen enkele combinatie om dubbel foutloos te blijven. Met een score van maar liefst 28 strafpunten werd België winnaar voor het team van Nederland dat bestond uit Thijmen Vos (I’ve Got The Key), Renee Hazeleger (Quint van het Maarlo Z), Jorinde Dolfijn (Justique) en Jersey Kuijpers (JK Horsetrucks Hopefull) en een score behaalde van 33 strafpunten. Op de derde plaats kwam Italië met 36 strafpunten.

Uitslag

Uitslagen andere rubrieken

Junioren 1.40 op tijd

Junioren Progressief