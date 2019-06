Nederlandse WK-kandidaten onder de loep: Vijfjarigen

De KNHS en het KWPN hebben de selectie bekend gemaak voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Per jaargang mag Nederland zes paarden uitzenden naar Ermelo en bij de vijfjarigen ziet de selectie er op papier sterk uit. Onder andere hengstenkeuringskampioen en Pavo Cup-winnaar Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) met Marieke van der Putten, Pavo Cup-reserve en sporttesttopper Jovian (v. Apache) met Andreas Helgstrand, Subli Cup-winnaar Johnny Depp (v. Bordeaux) en verrichtingstopper Just Wimphof (v. De Niro), die beide worden gereden door Renate van Uytert.

Horses.nl neemt de kandidaten per jaargang onder de loep. Bij de vijfjarigen ziet de selectie er uit als eentje van wereldkwaliteit, al heeft Duitsland ook een behoorlijke (voorlopige) selectie op de been en uit Denemarken kan ook nog één en ander worden verwacht.

De vijfjarige kandidaten

Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) met Marieke van der Putten

Jameson heeft ongeveer alles gewonnen wat er te winnen valt en behoort tot het allerbeste wat er uit jaargang 2014 te bieden is. Hij was kampioen van de KWPN hengstenkeuring 2017, won met Marieke van der Putten de Pavo Cup 2018 met 93,8 punten van de jury (en een 9,8 van de gastruiter), de hengstencompetitie 2018-2019 (elk optreden met 90 punten of meer) én werd met een recordscore van 90 punten ingeschreven als KWPN-hengst.

Jovian (Apache x Tango) met Andreas Helgstrand

Jovian vormde samen met Jameson RS2 een klasse apart in de Pavo Cup voor vierjarigen in 2018. Het was alsof de twee hengsten een eigen liga vormden. Jovian won daarvoor al de sporttest in Verden en deed dat dit jaar nog eens over in Münster-Handorf. Dat deed hij allemaal onder het zadel van Eva Möller. Dit jaar heeft Andreas Helgstrand zelf plaatsgenomen in het zadel en hij zal de hengst ook voorstellen in Ermelo.



Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) met Renate van Uytert-Van Vliet

Als een duveltje uit een doosje liep de Mecklenburgs goedgekeurde (niet in Hengstbuch I ingeschreven) Johnny Depp een hoop KWPN-hengsten eraf in de Hengstencompetitie 2018-2019 en behaalde hij in drie omlopen twee keer een derde plaats en één keer een tweede plaats. Vervolgens won hij de finale van de Subli Cup overtuigend (met bijna 90%).

Just Wimphof (De Niro x Riccione)

Just Wimphof is een kampioensringhengst van de KWPN Hengstenkeuring 2017 en werd de topper van het voorjaarsonderzoek in datzelfde jaar met 86 punten. Onder Renate van Uytert liep hij vervolgens vooraan mee in de hengstencompetitie. In de halve finale van de Pavo Cup 2018 kreeg hij 85 punten.

Jatilinda (All at Once x Negro) met Vai Bruntink

Jatilinda is de halfzus van de ook geselecteerde Jameson RS2. Ze was in 2017 kampioene van de NMK en liep in 2018 in de finale van de Pavo Cup. Daar behaalde ze een dertiende plaats. Verder was de merrie hooggeplaatst in andere jonge paarden-competities.

Johnny B.Goode (Dream Boy x Tietze D) met Emmelie Scholtens

Johnny B. Goode (Dream Boy x Tietze D) is de bijzonderst gefokte van het stel. Hij komt uit een moeder van de Friese Grand Prix-hengst Tietze D en liep vooraan mee in verschillende kleinere jonge paard-wedstrijden.

Reservepaarden

De selectiecommissie heeft een behoorlijke slag om de arm genomen door vier paarden als reserve op te stellen. Dat zijn de volgende paarden:

1e reserve Emmelie Scholtens Joe Blue Horse Zatchmo 2e reserve Nicky Snijder Jongleur STH Expression 3e reserve Kirsten Beckers Jeniro Negro 4e reserve Kirsten Brouwer Joyride E.H. Ampère

Bron: Horses.nl