Negen tuigpaardhengsten door naar Den Bosch: ‘We zijn tevreden met deze hengsten’

Onder zeer grote publieke belangstelling vond vandaag de eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten plaats in de Willem Alexander-hal op het KWPN-centrum in Ermelo. Negen driejarige hengsten werden er op deze sfeervolle, zeer druk bezochte en vlot verlopen dag aangewezen voor de tweede bezichtiging op 3 februari in 's-Hertogenbosch.

Voor deze keuring waren 32 hengsten aangemeld waarbij er slechts één afmelding was. Ook mooi was dat de aangemelde oudere hengsten er allemaal waren en geweldige shows lieten zien. De nieuwe voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Wim Versteeg en zijn team Thomas van der Weiden, Bauke de Boer en inspecteur tuigpaarden konden dus negen driejarige hengsten doorverwijzen. Twee oudere hengsten moeten hun eerste bezichtiging nog voltooien met een aangespannen presentatie in Den Bosch, daar wordt beslist over hun eventuele aanwijzing. Zeven hengsten werden er ster verklaard.

Tevreden

De commissie sprak haar tevredenheid uit over de aangewezen hengsten. Wim Versteeg: ”Soms kwam een paard op het straatje heel anders over dan in de bak vooral richting beweging was dat het geval. Daarin verbeterden ze dan. We hebben eigenlijk niet veel incorrectie paarden gezien. Wat nog wel verbeteren kan is het met de schoft omhoog lopen. Soms schortte het bij een hengst aan dragend vermogen, dan kwam het achterbeen te ver achter de massa. Maar we zijn tevreden met deze negen hengsten die overigens allen nog wel moeten voldoen aan de gestelde veterinaire eisen.” Wat het verwantschapspercentage betreft: dat varieert tussen de 7,4% en de 13,3%.

Negen hengsten door

Door mogen cat.nr 705 Realist van Altrido (Innovatief x Cizandro, f. A. Doornbos, Beilen en T. Doornbos – Bos, Beilen, g. H. Bos Hierden), cat.nr 706 Rebel MJDB (Lanto HBC x Cizandro, f/g M.J. de Boer, Wanneperveen), cat.nr 710 Relatief (Idol x Unieko, f/g E. en S. Daniëls, Wageningen), cat.nr 717 Rocellie (Bocellie x Cizandro, f. Arie van Wijhe, ’t Harde, g. Gebr. van Manen, Ede), cat.nr 719 Rocky EVL (Icellie x Vaandrager HBC, f. E.J. van Loenen, putten, g. Stal Aris van Manen, Nijkerk/J. van Veluw, Putten), cat.nr 721 Rolando (Lanto HBC x Fantijn, f. Gerard Lokhorst, Kamperveen, g. R. Hofstra, Lytsewierrum/A. Okkema, Siegerswoude), cat.nr 723 Romeo V (Icellie x Eebert, f. G.E. Veenstra, Kornhorn, g. Derk Jan Mekkes, Doezum/Van Olst Horses, Den Hout), cat.nr 724 Rosco (Leffe Blond x Manno, f. C. Bellis, Warder, g. Hengstenhouderij Landzicht, Giessenburg), cat.nr 727 Ruwaldo (Atleet x Cizandro, f. F. Raaymakers, Nistelrode, g. Gebr. van Manen, Ede).

Bron: KWPN