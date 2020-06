Negro-dochter Mirabella VE naar 80 punten in IBOP

Net als vorige week, konden ook vandaag een aantal dressuurmerries op het KWPN-centrum in Ermelo een gooi doen naar het IBOP-predicaat. De hoogste score van 80 punten werd behaald door Mirabella VE (Negro x Fürst Romancier).

Ook nu weer gold uiteraard een werkprotocol gebaseerd op de maatregelen van het RIVM in strijd tegen het coronavirus, die door medewerkers, geregistreerden en begeleiders goed werden opgevolgd.

Programma

Door na elk groepje bestaande uit maximaal twee merries de stamboekopname af te handelen, kan worden gezorgd dat het aantal personen op het terrein zoveel mogelijk wordt beperkt. Per paard mogen maximaal twee begeleiders en twee geregistreerden aanwezig zijn, en publiek is nog steeds niet toegestaan. Zes merries kwamen vandaag in de ring, vijf konden er met het IBOP-predicaat op zak naar huis.

Mirabella VE

Met 80 punten was de laatste starter van de dag de hoogst scorende. Deze pas driejarige Mirabella VE (Negro uit Isabella reg A PROK van Fürst Romancier, fokker R. van Erp, Oss) van Franke v.d. Oever uit Oijen kreeg een 8,5 voor de souplesse en de rijd- en bewerkbaarheid. Henk Dirksen en Floor Dröge beoordeelden net als vorige week deze IBOP. Dirksen: “Dit is een merrie die voor een driejarige al veel balans heeft en heel goed bewerkbaar en ongecompliceerd lijkt. Ze stapt zuiver en actief en in draf heeft ze een goede beentechniek. De galop is actief en heeft souplesse, maar daarin zou ze nog wat meer houding mogen maken.”

Elite

Drie merries werden aangeboden voor stamboekopname. Er is vanwege de coronacrisis besloten dat merries niet alleen ster, maar ook (voorlopig) keur of zelfs elite verklaard kunnen worden tijdens de IBOP’s in 2020. Hierdoor konden twee merries vandaag het elitepredicaat in ontvangst nemen en een merrie behaalde het sterpredicaat. De vierjarige Lady Lirenda (Lord Leatherdale uit Firenda ster PROK van Tuschinski, fokker E. Reemst uit Leusden) scoorde op de stamboekopname 80 punten voor haar beweging dankzij 80 punten voor haar stap en houding en balans.

Bron: KWPN