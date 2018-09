Neurologische vorm van rhinopneumonie op locatie in Friesland

Op een locatie in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Friesland is de neurologische vorm van rhinopneunomie vastgesteld. Twee dieren zijn inmiddels geëuthanaseerd. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten. De contactadressen van de locatie en de paardenaccommodaties in de directe omgeving zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts, meldt de Sectorraad Paarden.