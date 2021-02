Nicolas Wagner Ehlinger wint GPS met afstand in Doha, Timmermans vijfde

Nicolas Wagner Ehlinger was vanmorgen met de twaalfjarige Hannoveraner Quater Back Junior (v. Quaterback) de beste in de Grand Prix Spécial in Doha. Hij sloeg een gat van 3,575% met de nummer twee Dennis Fisker, die ook nog in de 70% scoorde.

De Luxemburger kwam bij alle juryleden als winnaar uit de bus. Van het jurylid bij B ontving hij de hoogste score van 75,319%. De andere juryleden gaven scores in de 73% en 74%. Zijn totaalscore kwam uit op 74,128%.

Fisker tweede

Fisker werd tweede met de 17-jarige De Niro-nakomeling Delatio. De Deen kreeg voor zijn proef een score van 70,553%. De Hannoveraner werd in 2018 korte tijd gereden door Patrik Kittel. De Zweed nam met de hengst deel aan de wereldbekerkwalificaties in Lyon en Salzburg. Op beide wedstrijden overschreden ze de 80%-grens en eindigde op de tweede plaats in de kür op muziek.

Kosterina naar derde plaats

Tatyana Kosterina nam de derde prijs mee naar huis met de 13-jarige Hannoveraanse Diavolessa VA (v. Don Frederico). Het paar reed naar een score van 68,574%. De Russin brengt de merrie al sinds maart 2017 op internationale wedstrijden uit en het duo heeft al aan grote kampioenschappen deelgenomen. Het paar droeg in 2017 bij aan de tweede plaats die het Russische team behaalde bij de landenwedstrijd in Falsterbo. In dat jaar namen ze ook deel aan het EK in Göteborg. Een jaar deden ze mee aan het WK in Tryon. In 2019 waren ze van de partij op het EK in Rotterdam.

Timmermans vijfde

Margo Timmermans sloot de Grand Prix Spécial af met de vijfde plaats. In het zadel van de 14-jarige KWPN’er Catch me (v. Dreamcatcher) scoorde ze 64,213%. De amazone heeft het fokproduct van M. Evers uit Zeeland al vanaf jongs af aan onder het zadel. Catch me won in 2012 al een wedstrijd voor vijfjarigen in Frankrijk.

Bron: Horses.nl