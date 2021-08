Niet topfavoriet Meganus PS, maar Corolando Bundeskampioen

Meganus PS (v. Messenger) was de absolute topfavoriet voor de Bundestitel voor vijfjarige springpaarden nadat hij zowel de eerste als tweede kwalificatie won. In de finale kwam het anders: de hengst van Paul Schockemöhle kwam verkeerd uit op hindernis 5 en maakte een springfout en een tweede volgde. De jury gaf een 7,5 voor de verrichting (-1 voor de twee fouten) en zo werd het een 6,5 voor de hengst. Corolando (Cornet Obolensky x Orlando), die onder Kathrin Eckermann ook al twee keer goed scoorde in de kwalificaties, ging er met de zege vandoor. Met twee keer een 9,5 voor sublieme rondjes.

De door Cornet Obolensky’s Oekraiense eigenaar gefokte hengst Corolando van Christian Glanemann (de vriend van Kathrin Eckermann) sprong overtuigend naar zijn titel in Warendorf. Corolando is nog nergens goedgekeurd, maar daar zou zo maar eens verandering in kunnen komen.

Goedmaker voor Schockemöhle

De goedmaker voor Paul Schockemöhle – na de teleurstelling met Meganus PS –kwam van Chacoothargos PS (Chacoon Blue x Conthargos), die met een 9,2 en een 9 tweede werd. Ook een nog-niet goedgekeurde hengst.

Goedgekeurde hengsten

De gehele top-5 werd overigens gevuld door hengsten in de finale voor vijfjarige springpaarden, de plaatsen 3, 4 en 5 ook door reeds goedgekeurde hengsten. Diamant de Casall (Diamant de Semilly x volle zus Casall) werd derde met twee keer een 8,9. Vierde werd Gestüt Ligges’ Hickstead Blue (Hickstead White x Chacco-Blue) met een 8,8 en en een 8,9 de vijfde plaats (met twee keer een 8,8) was voor Corneo TF (Cornet Obolensky x For Keeps).

Uitslag.

Bron: Horses.nl