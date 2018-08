Nieuw prijzenrecord op veulenveiling Riedlingen

Zowel in termen van de gemiddelde prijs als in termen van het hoogste bod, kan de veulenveiling Riedlingen een nieuw record noteren. De veiling op de Schwäbische Alb is een van de grote traditionele evenementen voor paardenfokkers in Baden-Württemberg. “De veiling verliep heel goed. De topprijzen zijn fantastisch en het terugkooppercentage is onder het gemiddelde. De fokkers speelden niet poker, ze wilden hun veulens absoluut verkopen.”, vertelt veilingdirecteur Fritz Fleischmann.