Clayton: ‘Ruiter zit stabieler op zadel zonder zweetbladen’

Het zadel zonder zweetbladen is een innovatief idee, dat net een stapje verder gaat dat de mono-flap zadels, waarbij een zadel maar één zweetblad heeft. Het zadel zorgt ervoor dat de benen van de ruiter nog dichter tegen het maar komen te liggen, enkel met een dun sjabrak er tussen. Hilary Clayton en haar collega’s wilden onderzoeken wat het effect van dit zadel is.

Verschillen

Vijf paarden, allen volledig dressuurmatig in training, werden door hun eigen ruiter gereden met eigen zadel en daarna met het zadel zonder zweetbladen. Om de verschillen te kunnen waarnemen werden de paarden op een rechte lijn voorgesteld in verzamelde en uitgestrekte stap, draf en galop.

Stabielere zit

Er werd geen verschil in snelheid en paslengte waargenomen, maar bij het zadel zonder zweetbladen zat de ruiter aanzienlijk stabieler in het zadel en was er minder voorwaarts-achterwaarts beweging in de verzamelde en uitgestrekte draf en uitgestrekte galop. Deze verbeterde stabiliteit ontstond dankzij het missen van de zweetbladen, waardoor de dijen van de ruiter dichter bij elkaar liggen. Daardoor kon de ruiter de beweging makkelijker volgen en gemakkelijker rotaties maken in de bekken en romp.

Meer onderzoek de moeite waard

Volgens het onderzoeksteam is het de moeite waard meer onderzoek te doen naar het effect. “De zweetbladen hebben niet alleen effect op de zit van de ruiter, maar ook de gehele bewegingen van ruiter en paard.”