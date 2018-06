Nieuwe datingsite Paardpartner.nl

Gebruikers van Paardpartner.nl vullen hun profiel in, plaatsen foto’s en eventueel filmpjes, vermelden erbij of ze een paard hebben en betalen 10 euro per maand. De eerste vijftig aanmelders betalen zelfs helemaal niets. Initiatiefneemster Ilse Jespers: “We zien om ons heen genoeg singles in de paardenwereld, van jong tot oud. Zeg dat 500.000 mensen in Nederland iets met paarden hebben, dan kennen ze elkaar niet, hoewel het een ons-kent-ons-wereldje is. Een normale datingsite kan ook, maar een partner moet snappen dat mensen met paarden heel veel tijd doorbrengen met hun dieren.”

Datingsite

Het idee van een datingsite voor paardenmensen ontstond begin dit jaar. Ilse Jespers is ook directeur van de Vereniging Eigen Paard: “Met de vereniging organiseren we ook Horse Dating en dan vroegen mensen vaak of dat ook voor mensen bestond. Wij legden dan uit dat het voor de match tussen mens en paard was maar het zette ons wel aan het denken. Begin dit jaar zijn we aan de slag gegaan, Daisy Plukkel en ik, en nu is de site live. We zijn persoonlijk bereikbaar, niks anoniems, we houden het simpel in de opzet. We hebben natuurlijk het voordeel dat online daten iets heel normaals is geworden.”

Bron: Persbericht