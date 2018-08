Nieuwe methode ontwikkeld om kwaliteit diepvriessperma te verbeteren

Door het invriezen van sperma gaat de kwaliteit achteruit, de belangrijkste oorzaak hiervan is de vorming van ijskristallen in de cel. Hierdoor wordt de structuur aangetast en daarmee gaat de kwaliteit achteruit. Om de schade die ontstaat bij het invriezen te beperken worden cryobeschermers gebruikt. De nieuwe beschermer, opgebouwd uit een eiwit en een suiker, zorgt ervoor dat de viscositeit van de cel verbetert en de cel dehydrateert waardoor er minder ijsvorming plaats zal vinden.

Werking binnen de cel

De huidige cryobeschermers dringen door in de spermacel en hebben hun werking binnen de cel en voorkomen ijsvorming. De huidige beschermers verbeteren de kwaliteit van het sperma wel, maar zijn nog verre van perfect. Doordat ze de celwand binnendringen, richten ze schade aan aan het celmembraan en dat beïnvloedt de mate van vruchtbaarheid.

Verminderde ijsvorming

De Veterinary Reproduction onderzoeksgroep van de Universiteit van Cordoba deed onderzoek naar een nieuw soort cryobeschermer. Zij ontdekten een cryobeschermer die de celwand niet binnendringt maar juist aan de buitenkant van de cel inwerkt. De groep onderzocht de werking van een cryobeschermer bestaande uit Bovine Serum Albumine (BSA) en sucrose. Het bleek dat de hoeveelheid ijsvorming tijdens het invriezen verminderde. De nieuwe cryobeschermer vergroot de viscositeit van de spermacel en dehydrateert deze.

Beter dan glycerol

Eerste auteur van het artikel César Consuegra vertelt: “Nadat we de juiste concentratie hadden bepaald, zagen we dat de resultaten even goed of beter waren dan met de gangbare cryobeschermer glycerol”. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe methode het acrosoom – de kop van de zaadcel die enzymen bevat die noodzakelijk zijn om de eicel binnen te dringen – beter beschermt tegen schade.

Direct in stikstof

De nieuwe uitdaging van deze onderzoeksgroep wordt het inzetten van de nieuwe cryobeschermer bij vitrificatie, een invriesmethode waarmee het monster direct in vloeibaar stikstof wordt gezet. Hierdoor zakt de temperatuur aanzienlijk sneller dan de conventionele methodes. Dit zou ook minder schade aan de cellen moeten aanbrengen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Science Daily