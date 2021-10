Nog negen hengsten over in CO Friezen

Na het beoordelingsmoment op vrijdag 8 oktober zijn nu nog negen jonge Friese hengsten over bij het Centraal Onderzoek van het KFPS in Exloo. Zij maken zich op voor het zadelexamen aanstaande zaterdag 16 oktober. Twee hengsten werden doorverwezen naar de voorrijddagen van 2022.

Afgelopen vrijdag zijn de jonge hengsten aangespannen getoond aan de Hengstenkeuringscommissie, die inmiddels meerdere malen per week bij het Centraal Onderzoek aanwezig is om de verrichtingen van de jonge hengsten te volgen. Ook de eigenaren van de hengsten waren erbij en hebben tekst en uitleg gekregen over de verrichtingen.

Twee hengsten naar volgend jaar

Vier hengsten hebben de stallen in Exloo de afgelopen dagen verlaten: Drys Ygrek Ster (Omer 493 x Fabe 348), Gilbaert vom Seenland Ster (Epke 474 x Nykle 309), Igor van Kreterenhof Ster (Alwin 469 x Tsjalke 397) en Dedmer fan de Greidpleats Ster (Nane 492 x Olof 315). Drys en Gilbaert hebben daarbij een uitnodiging gekregen om zich volgend jaar weer bij de voorrijdagen te laten zien. Gilbaert is nog erg jeugdig en mist de kracht om goed te presteren bij het CO, zo geeft de Hengstenkeuringscommissie aan. Drys is ondanks dat hij twee weken later is ingstroomd nog niet regelmatig in zijn beweging en kan daardoor niet optimaal presteren. De andere twee hengsten kregen deze uitnodiging niet.

Negen over

Met Drys Ygrek Ster vertrekt de laagstverwante hengst uit het onderzoek (15, 9%). Ook Gilbaert en Dedmer hebben relatief lage verwantschapspercentages. De meest laagverwante hengst die nog over is, is Aizo fan Twillens (17,4%).

De overgebleven hengsten zijn:

Nummer 10: Gideon fân Stal Bellefleur (Norbert 444 x Beart 411

Fokker: Stan Derksen, Oosterhout, eigenaar: F.J. Kroezen, Mander



Nummer 6: Gys H (Tsjalle 454 x Norbert 444)

Fokker: J. Hellinx, Oudsbergen, Eigenaar: A. de Graauw, ‘s-Hertogenbosch



Nummer 34: Faust B (Maurits 437 x Haitse 425)

Fokker: BeQu BV, Mw. H. van Dijck, Doornspijk, eigenaar: R.J. Vos, Wijk en Aalburg

Nummer 37: Durk fan Oostenburg (Alwin 469 x Norbert 444)

Fokker/eigenaar: A. de Hoek, Drachtsterompagnie



Nummer 42: Aizo fan Twillens (Haike 482 x Wylster 463)

Fokker: H. Boersma & W. van der Bij, Boazum, Eigenaar: Stal Chardon & KCF Farms, Jorwert



Nummer 43: Brend Abe fan Galinga State (Jehannes 484 x Norbert 444)

Fokker: Joh. Oosterhaven, Tzum, Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude



Nummer 23: Herre fan Hylpen (Nane 492 x Reinder 452)

Fokker/eigenaar: Mevr. R. de Vries-Bakker, Hindeloopen



Nummer 1: Gerben A.L. (Nane 492 x Beart 411)

Fokker: A. Leijendekker, Witmarsum, eigenaar: Dhr. J. Klijnstra, Groningen



Nummer 14: Hinne B. (Hette 481 x Alwin 469)

Fokker: W. Bunt, Holten, eigenaar: G.J. van Manen, Ede



Bron: Phryso / Horses.nl