Het is nog onzeker wat de impact van de orkaan op land is, maar hoogstwaarschijnlijk zal het ervaren worden als een krachtige storm met heftige wind en hevige regenval.

De orkaan bereikt het vaste land op donderdag of vrijdag, wanneer de wedstrijd in volle gang is. Het Tryon Equestrian Center liet bezoekers weten dat het centrum ver genoeg in het binnenland ligt.

Bron: Horse & Hound