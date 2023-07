Nu op HorsesTV: Draait WK Jonge Dressuurpaarden om fokkerij of rijkunst?

Binnenkort kunnen we in Ermelo weer genieten van de beste jonge dressuurpaarden ter wereld. Maar waarop worden deze paarden eigenlijk beoordeeld? Ze rijden een proef en en er zitten juryleden die verstand hebben van proeven rijden. Moet de aanleg van het paard geen grotere rol spelen op het WK voor Jonge Dressuurpaarden? Hierover gaan Kirsten Brouwer, Adriaan Hamoen en Koos Poppelaars in gesprek met presentator Dirk Willem Rosie.

Tweede belangrijke vraag die aan de orde komt: hoe zit het met de belastbaarheid? Wat is het effect van kampioenschappen op jonge paarden? En hoe zit het met andere jongepaardencompetities? Hierover hebben de gasten absoluut een mening!