Oldenburg reageert op Helgstrand-bericht: ‘Alle fokkers worden gelijk behandeld’

De mail die Helgstrand naar fokkers verstuurde schoot niet alleen bij het Deense stamboek in het verkeerde keelgat, maar ook in Oldenburg. Helgstrand suggereerde in zijn mail dat fokkers die zijn hengsten gebruiken, voor een voordeelsprijs (400 euro in plaats van 680) merrie en veulen kunnen registeren. Oldenburg ontkent dat nu en stelt: 'alle fokkers worden gelijk behandeld.'

Niet alleen het Deense stamboek kwam in een slecht daglicht te staan door de fokkersmail van Helgstrand, maar ook Oldenburg. Uit de mail was op te maken dat fokkers die met Helgstrand-hengsten dekken, een voorkeursbehandeling kunnen verwachten. Dat leverde in Oldenburg de nodige reacties op, natuurlijk niet in de laatste plaats reacties van concurrerende hengstenhouders.

Gelijkwaardigheid hoog in het vaandel

Zonder man en paard te noemen publiceert Oldenburg vandaag: “Het Oldenburger Verband is er voor alle fokkers en vrienden. Wat derden ook beweren, alle leden zijn even welkom om lid te worden. Berichten waar iets anders wordt beweerd, zijn niet waar. Uiteraard geeft Oldenburg geen voorkeursbehandeling aan bepaalde groepen fokkers. Alle bestuursleden hechten veel belang aan een strikte naleving van het gelijkheidsbeginsel.”

Actie geldt voor iedereen

Verder is te lezen: “Elk jaar komt Oldenburg met verschillende aanbiedingen en acties om leden en nieuwe fokkers te werven. Alle fokkers en nieuwkomers uit alle landen zijn van harte welkom.”

Daaruit is op te maken dat het als ‘Helgstrand-tarief’ zoals beschreven in de mail voor alle nieuwe fokkers geldt.

Bron: Horses.nl/Persbericht