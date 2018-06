Oldenburger hengst Armitage overleden

Armitage werd geboren in de stal van Tjeert Hoekstra en begon zijn sportcarrière onder het zadel van Rolf Moormann. Hij werd door Johannes en Marcus Ehning in de internationale sport uitgebracht op 1.60 m niveau. Meest recent vierde hij onder Guido Klatte tal van successen in de internationale springsport. Het duo werd twee keer Duits juniorenkampioen en Nations Cup-winnaar.

Nakomelingen

Armitage laat negen zonen achter die geregistreerd staan ​​in Hengstenboek I. Dat zijn onder andere Armani Code (mv. Landfriese II) of Armison (mv. Cicero Z). Daarnaast hebben twintig van zijn nakomelingen het tot de Duitse klasse S (1,40 m. en hoger) geschopt.

Bron: Paardenkrant/Horses.nl/ Züchterforum