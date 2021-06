Oldenburger zadelkeuringskampioen Splendid gereclameerd wegens problemen vruchtbaarheid

Splendid (v. San Amour I) van handelaar en dressuurtrainer Rob Zandvoort werd in april gehuldigd als kampioen van de Oldenburger zadelkeuring en voor 515.000 euro geveild aan Gestüt Gut Schönweide van Adrian Gasser. Die maakte in mei bekend dat de hengst niet ter dekking zou komen in verband met problemen met de spermakwaliteit. Nu maakt Gasser bekend dat hij de hengst reclameert: hij is (voorlopig) onvruchtbaar.

“Omdat de spermakwaliteit niet goed was, werd Splendid volgens de veilingvoorwaarden enkele dagen na aankoop onderzocht aan de Universiteit voor Diergeneeskunde in Hannover. Helaas bevestigde het rapport een duidelijke ongeschiktheid voor de fokkerij in alle parameters en een chronische ontsteking van de bijbalstaarten. Met de prognoses voor de toekomst waren de dierenartsen zeer voorzichtig”, publiceert Gut Schönweide op facebook.

Therapie

“We waren niet geïnteresseerd in een korting op de aankoopprijs, maar hebben de aanbeveling van de kliniek gevolgd en het aanbod van therapie aangenomen.”

Daar zag verkoper Rob Zandvoort niks in. “We begrijpen dat de verkoper de vertraging en de bijbehorende risico’s niet wilde dragen en de voorkeur gaf aan een onmiddellijke oplossing.”

Reclamatie

Die oplossing is er nu: de hengst gaat terug naar Zandvoort.

“De beslissing om te reclameren was erg moeilijk voor ons. Splendid is een ongelooflijke hengst, een knaller onder het zadel en hij zou een grote aanwinst zijn geweest voor ons jonge dekstation. Soms moet je beslissingen nemen die tegen je buikgevoel in gaan. De toekomst zal uitwijzen of het goed was of niet. Wij wensen Splendid in ieder geval het allerbeste voor de toekomst en hopen van harte dat hij de weg naar de fokkerij alsnog zal vinden. We willen alle betrokkenen bedanken voor de open communicatie en samenwerking – iedereen had het anders gewild.

Bron: Facebook Gut Schönweide / Horses.nl